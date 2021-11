Después de 2022, la lidia del toro herido puede ser más loca

Por: Álvaro Andrés Cotes Córdoba |

noviembre 09, 2021

Este país está tan de mala suerte que no tiene sino una sola opción de dónde escoger para salir de las garras de uno de los peores partidos políticos de su historia. La única oportunidad que se le presenta es el año entrante, cuando un único aspirante distinto a todos busca esa gesta jamás vista en Colombia.

El aspirante no solo deberá derrotar en las urnas, por supuesto con el apoyo de sus seguidores, a una clase de gente que ha desvirtuado la forma de ver la vida dentro de una sociedad, sino que también tendrá que combatirlos después de bajarlos del poder, porque seguirán con la intención de volver a él lo más rápido posible, ya que nunca se imaginaron que iban a estar alejados de él.

Lo anterior escrito no es un vaticinio, ni mucho menos una profecía, no. Se basa en una experiencia vivida en un departamento tan viejo como el propio país. Nos referimos al departamento del Magdalena, en donde no solo es hoy un laboratorio en el cual se experimenta otra manera de gobernar, sino también la muestra de lo que sucedería si se aparta del poder a los que siempre lo han poseído.

Así como en el Magdalena, en donde los políticos que la han gobernado todavía no se resignan a la pérdida del poder, en Colombia sucedería lo mismo si su única alternativa para 2022 logra esa histórica hazaña que millones de sus habitantes han anhelado toda la vida.

De manera que es una mentira la presunción de que esa única alternativa de cambio podrá gobernar al país felizmente, ya que los destestados buscarán la forma de lograr lo que no pudieron en las urnas a través de los múltiples modos existentes y uno de ellos es el que más saben hacer o el que más han utilizado durante el tiempo largo en que estuvieron en el poder.

No obstante, ya todos los colombianos sin excepción conocen muy bien sus métodos, por lo que les será muy difícil volver a convencerlos con el miedo. En 2022 podrá registrarse la estocada final del toro, pero este no se caerá enseguida y dará su lidia loca, enfurecida y descontrolada, pero sucumbirá ante el propio destino que se creó por su presencia desgastada en el poder, en una nación que siempre se ha vanagloriado de ser una de las mejores democracias suramericanas y en donde los nombres propios de las cosas no significan lo que son realmente o son tergiversados por el interés de unos pocos, como hasta la presente ha sucedido, cuando se usa el término dictador, para referirse a los gobiernos vecinos que han durado 7 y 15 años, pero no hacen lo mismo con el que ha gobernado este país, donde lleva ya 20 años y aspira seguir sin vergüenza alguna postrado en ese sitio, sirviéndole solamente a una élite mezquina y cada vez más rica, rascándose la barriga, mientras un pueblo pobre, desigual y diverso, clama por una mejor convivencia y una sociedad más equitativa.