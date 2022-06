Despilfarrar 13 mil millones de pesos en el tronco de Borja, el peor error de Fuad Char

Al delantero colombiano no le sale una, ni siquiera estando debajo del arco. Llegó como ídolo a Barranquilla pero poco a poco se está volviendo el villano

Después del duro golpe que recibió el Junior en Copa Sudamericana la semana pasada, el tiburón viajó a tierras santandereanas para disputar la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la liga colombiana, pero lejos de volver a la senda del triunfo, hizo un papelón en Bucaramanga y cayó 2-0 frente a los Búcaros.

Nuevamente, uno de los jugadores que se llevó todas las críticas fue Miguel Ángel Borja, delantero del conjunto barranquillero, quien, no solamente no tuvo un papel importante en el encuentro, sino que se comió un gol estando debajo del arco rival, y si bien la acción fue invalidada por fuera de juego, los fanáticos curramberos no pudieron creer el falló del atacante.

Corría el minuto 20 del primer tiempo, el partido aún estaba 0-0 y tras un disparo de Didier Moreno desde fuera del área, el arquero del Bucaramanga dejó el rebote que le cayó a Borja. El cordobés no midió bien la potencia y en una opción en la que solo tenía que empujar el balón dentro del arco, mandó el esférico al palo. Afortunadamente para él, la jugada fue anulada por fuera de juego, pero en redes no le perdonaron el fallo y le recordaron que hace pocos días, tras errar un penal frente al Unión de Santa Fe, su equipo terminó goleado 0-4 y eliminado de competencias internacionales.

Les presento al nuevo refuerzo de River Plate... pic.twitter.com/HTm3yzes91 — Paralytics Colombia. 🇨🇴 (@ParalyticsCOL) May 31, 2022

Estos fallos constantes por parte del delantero que brilló en Atletico Nacional ya empiezan a cansar a los hinchas del Junior, quienes no pueden creer que las directivas hayan pagado mas de 13 mil millones de pesos por el pase del jugador, ademas de los 125 mil dólares que le consigan mensualmente a su cuenta, para que hiciera estos tremendos papelones en el terreno de juego. Sin duda alguna, Miguel Angel Borja se esta volviendo uno de los jugadores más odiados del equipo de Fuad Char.

