Despelote electoral

En estos días cuando se ha difundido “Un error de quinientos mil votos”, dijo alguien, que por estos lares hay desaciertos mayúsculos y, entonces, me viene a la memoria Cien años de soledad.

A las cuatro de la tarde don Apolinar Moscote selló – en Macondo- la urna con una etiqueta cruzada con la firma. Y esa noche, mientras jugaba dominó con Aureliano Buendía, abrió la urna e inició el conteo de los votos.

Los votos de los liberales y de los conservadores estaban parejos, pero sólo dejó diez votos de los liberales y volvió a sellar la urna con una etiqueta nueva. Al día siguiente la urna fue enviada a la capital de provincia.

Entonces, Aureliano al darse cuenta del fraude manifestó: “Los liberales irán a la guerra.” Además, de Apolinar Moscote, en Macondo se encontraba el doctor Noguera que era “un místico del atentado personal”, a quien Aureliano le dijo sin alterarse: - “Usted no es liberal ni es nada.

Usted no es más que un matarife.” Y pronto, por lo que sucedió con el conteo de los votos estalló la guerra y entonces, es cuando Aureliano se convierte en el coronel y, le dice a Gerineldo Márquez: “Prepara a los muchachos. Nos vamos a la guerra”. Sólo que en ese camino Aureliano promovió treinta y dos levantamientos armados y todos los perdió. Y el padre de Aureliano se vuelve loco al darse cuenta de que la historia de Macondo no hace otra cosas que dar vueltas en torno a lo mismo.

Y escribiendo esta nota me viene a la memoria el 19 de abril de 1970. Terminaba la dictadura del Frente Nacional, los partidos que se habían puesto de acuerdo en gobernar en contubernio: cuatro años un partido y cuatro años el otro, repartiéndose milimétricamente el poder. Consecuencia de ese hecho fue la formación de los grupos guerrilleros.

Recuerdo al exgeneral Gustavo Rojas Pinilla, casi al final de la campaña electoral, en el parque de Facatativá, diciendo: “En mi gobierno no habrá hambre.” No deja de dar vueltas la historia del conteo de votos. A las diez de la noche Rojas se acostó en el sueño de la victoria, pero se despertó al día siguiente, siendo el perdedor. Y, viene una vez más la historia de Macondo, pues a partir del fraude electoral, de 1970, se forma otro grupo guerrillero.

Y, desde la escuela, me llamaba la atención el atentado contra Bolívar, en la noche septembrina. Don Simón salió a refugiarse debajo un puente del rio San Francisco, que, recorriendo la ciudad, no he encontrado.

Y en las historias patrias se decía que Bolívar, después de venir del Perú se había convertido en dictador. Más la pregunta que me he hecho muchas veces es... si el caraqueño como presidente de la recién nacida república planteó reforma agraria, devolución de la tierra a los indios, libertad a los esclavos, alfabetización de los niños... y por plantear tales “desafueros”, se le declaró dictador, y se atentó contra su vida.