¿Desaparecerán los billetes?

German Peña Cordoba

enero 12, 2022

Observando las tradicionales compras navideñas y su modo de pago, deduzco con certeza que el conocido papel moneda que toda la vida nos ha acompañado como medio de intercambio parece condenado a desaparecer. ¿Le llegará pronto su fin en el mundo? ¡Creo que sí! El billete guarda resistencia, aún respira, permanece incólume en billeteras personales, bancos y debajo del colchón de algún suspicaz codicioso.

También se encuentra en misteriosas caletas, esperando lograr ponerse a salvo del moho que los carcome y de contera ubicarse cómodamente en el mercado.

Indudablemente, cada día su uso físico es menor; viaja en caída libre, muriendo poco a poco, como todo lo vivo. Posiblemente y a mediano plazo se difuminará, como lo que tiende a desaparecer. Comprar un automóvil o una casa con un costal lleno de billetes se convertirá en algo muy raro, en cosa del pasado.

Ya lo vemos a diario: el dinero en efectivo está sentenciado a ser remplazado. Las transacciones, las fiducias, los pagos electrónicos y el dinero plástico representado en las tarjetas de crédito y débito son los medios de pago que lo superan y hoy predominan. El jurásico cheque, que es el título valor más antiguo y que evita el manejo en efectivo, ya casi está proscrito, casi no se ve, ha sido remplazado por métodos más ágiles.

Pero no todo está perdido para el efectivo: cobra mucha vida en la BAC, banca alternativa callejera: el gota gota, que solo maneja dinero en efectivo. El gota gota cada día coge más fuerza, se encuentra en todas partes, tiene el don de la ubicuidad, y la moto en que se mueve aparece en todos los rincones del barrio. El pagadiario (como también se le denomina) pasa ofreciendo la rápida solución a la postración económica que mortifica. El préstamo gota se logra, sin llenar formularios, ni avales; solo la palabra empeñada y la amenazante cara del cobrador de turno.

En los barrios populares, en la galería, Rubiela la modista, José el de la revueltería, don Pedro el vendedor de mangos, Miguel el carnicero, Jairo el cerrajero que no ha podido entregar las ventanas que contrató y el comercio informal en general encuentra la solución efectiva en este rápido pero costoso sistema financiero. El método es made in Colombia y hoy hace parte de nuestro genio exportador: ya llegó a Chile, México, Brasil, Ecuador y Perú y es manejado por colombianos duchos en pisar duro. El gota a gota es la natural respuesta que eclosiona de las entrañas de la necesidad, ante la oposición de la banca formal que niega al que necesita y si le presta al que demuestra que no lo necesita.

La eventual desaparición del dinero en efectivo es una lógica capitalista: se necesita a todo el mundo bancarizado y dependientes del sistema financiero. Si no tienes una cuenta donde te realicen un traslado o te depositen un anticipo no tienes cabida en este planeta. Nadie va a subestimar la importancia de un sistema financiero sólido para la salud de la economía de un país, pero también es cierto que se necesita algo de humanismo en su frío comportamiento.

Soy consiente de que eso es como pedirle peras al olmo, porque sin ninguna sutileza y de manera amoral se han inventado la manera más efectiva de sacarle del bolsillo el dinero a la gente: todo lo cobran, hasta por retirar su misma plata, al utilizar sus cajeros automáticos o por una simple constancia que certifique que se encuentra subyugado al sistema. ¡Es increíble!

Al cliente no le pagan casi nada de intereses por los depósitos y en los préstamos, que es su esencia sí cobran las más altas tasas de intermediación del mundo. Pero con todo ese dinero depositado que no es de ellos, ni es de poca monta, hacen los grandes macronegocios de concesiones viales, intervienen en la contratación estatal, se hacen a los grandes medios de comunicación y al manejo de los billonarios dineros de las pensiones. Como decía misia Petrona: "La ley del embudo: lo ancho pa mí y lo angosto pa los demás".

Ya la tendencia es que su circulación se verá reducida, por todo lo anteriormente precitado. A raíz de eso, quería escribir sobre los billetes, el papel moneda que por muchos años fueran firmados el manizalita Germán Botero de los Ríos y hoy los firma Marcela Ocampo, gerente ejecutiva del Banco de la República. Marcela Ocampo es la primera mujer en firmar los billetes en Colombia.

Llama la atención en su diseño el siempre culto a la personalidad y el desechar motivos alegóricos a la naturaleza viva que hace de Colombia uno de los países más diversos. ¿Por qué para el billete de más alta denominación (100.000 pesos) se escoge a Carlos Lleras Restrepo y el billete más devaluado (1.000 pesos) a Jorge Eliécer Gaitán? ¿Cuál es el criterio para tal decisión? La mirada es: cuál de los dos personajes tiene mayor estatura histórica.

Indudablemente, con esta decisión se le apropia, a través del billete de 100.000, más importancia histórica al hombre que rigió los destinos de Colombia entre 1966-1970, el Gobierno que burló la decisión popular en un ostensible fraude electoral histórico, mientras que la dimensión histórica de Jorge Eliecer Gaitán, Martín del pueblo, se encuentra menguada, se ve minimizada en el billete de más baja denominación. Siempre el manejo sesgado de la historia para crear falsas visiones que refuerzan las siempre estrategias de dominación del régimen.

DICTUM: Daniel Quintero, alcalde de Medellín, se queda. Su caso se convierte en una causa, no solo de Medellín, si no de toda Colombia. Algo bueno debe estar haciendo desde que sea víctima de esa macro persecución tan poderosa.