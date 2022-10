Cada cuatro años el presidente y vicepresidente entrante deben llegar a la Casa de Nariño y a la casa que diseñó Rogelio Salmona y que estrenó Gustavo Bell, vice de Andrés Pastrana, en 1998. Por eso deben cambiar todas la lencería, las cortinas, todo. El problema es cuando aparecen gastos por mas de 173 millones, entre los que aparecen cosas absurdas como sábanas de plumones de ganso, y las críticas arrecian.

Acá un repaso de las cosas que se han dicho en redes sociales por este hallazgo:

El gobierno del cambio gastó más de $173 millones en dotación de las casas de @petrogustavo y @FranciaMarquezM . Tv de 27 millones, 2 plumones de pluma de ganso por más de 8 millones, etc. Todo esto mientras tramitan una reforma tributaria. ¿El ejemplo no empieza en casa? pic.twitter.com/A4vbkJQgCk

Y lo de los gansos está mal por donde se vea. No solo es el precio, es la incoherencia de supuestamente proteger a los animales y comprar eso.

Incluso Gustavo Bolivar publicó esto en su trino echándole la culpa directamente a Mauricio Lizcano:

#AusteridadEs la orden de Petro a sus funcionarios.

No creo q él tenga tiempo de hacer compras. Sus reuniones van hasta media noche. Apenas tiene tiempo de dormir y lo comprado no se ajusta a su nivel de exigencia.

Creo q algún funcionario se quiso lucir. No están cuidando al Pte

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) October 3, 2022