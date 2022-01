Deportado: a Novak Djokovic no le funcionó ser antivacuna

Desde la llegada del tenista a Australia, las autoridades legales y migratorias habían pausado la entrada del mismo para participar del Grand Slam. Después de interrogatorios y revisar las pruebas de Novak Djokovic al presentar una excepción médica por no estar vacunado, el mismo país decidió negarle su vida y deportarlo a más tardar el jueves de esta misma semana.

Aunque todavía le queda una esperanza a uno de los tenistas más grandes del mundo; las probabilidades de quedarse y participar del Open de Australia 2022 son mínimas. El grupo legal de sus abogados ya estarían trabajando en la revocatoria de la decisión.

El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, confirmó la decisión por medio de un trino donde señaló “Las reglas son las reglas. Nadie está por encima”

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.

— Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022