DENTIX no es como el ratón de los dientes: se lleva tu dinero, se lleva tus dientes

Por: Jerac |

julio 28, 2023

Dentix es una estafa, miles de comentarios en las redes sociales, y lo peor: caes y empiezas a ver la realidad de una empresa que funciona campante en Colombia.

Ningún ente controlador está sobre ellos y lo peor, te hacen pagar lo que no te han dado. Fui a DENTIX con la esperanza de un tratamiento y me pintaron pajaritos en el aire y de una me metí en una vaca loca que no sabía.

Pasados tres meses no me habían hecho ningún tratamiento pero sí por obligación hacer los cobros. En este momento estoy con una pesadilla llamada DENTIX y una deuda que no quiero seguir pagando.

Hay miles de denuncias y ninguna entidad les hace pagar, por favor señores de SUPERSALUD e Industria y Comercio, atiendan estos casos de denuncia de nosotros los afectados y hagan que estos estafadores cierren sus puertas y no sigan embaucando gente.

Exigimos la devolución del dinero.