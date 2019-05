Del realismo mágico al internet

El mundo está cambiando a una velocidad tan rápida que decir que las redes sociales son causantes puede ser un refrito. Todo lo que se deriva del internet está haciendo caminar más rápido a la humanidad. Hoy el tiempo no es suficiente porque la carga laboral se aumentó. Se nos ha cortado la capacidad de pensar y, a cambio, se exige más producción. Lo importante no es pensar sino cumplir. “No piense, produzca” es la frase que hoy se deja escuchar en los sitios de trabajo, algo así como “no piense, que nosotros o yo pienso por usted”. Y si todo esto impacta sobre el pensar, por antonomasia (efecto dominó), también influye sobre el escribir.

La escritura, mirada como arte, tiende a diluirse y desaparecer para ser reemplazada por una redacción mucho más directa y pragmática. A este ritmo uno se pone a pensar, ¿qué será de los géneros literarios?, ¿el realismo mágico será acaso reemplazado por una recetarios de frases cargadas de tecnicismo? Con eso en mente, la sintaxis y las gramática están obligadas a reestructurarse, de hecho en la práctica ya están siendo simplificadas. Los jóvenes tienen en las redes sociales y en el internet su propia gramática y sintaxis, su tono y su ritmo, en particular están cargados de tecnicismo. Los textos y mensajes son apoyados con imágenes y emoticones que todo lo simplifican. Por solo citar un ejemplo, ya no se despiden con el clásico “te quiero mucho” sino con el “TQM”. Y si el tiempo y la redacción cambian también, por antonomasia, la comprensión lectora se limita. A muchos jóvenes en la básica y la universidad se les dificulta hoy comprender los textos y por tanto construir nuevas ideas a partir de la comprensión lectora y de la realidad que a diario viven.

En lo emocional, en lo sentimental, emotivo y amoroso los espacios de conquistas se simplificaron y las relaciones entre parejas jóvenes se volvieron insustanciales y etéreas, en la mañana se quieren se aman y en la tarde se separan.

En el campo de la educación, el proceso enseñanza aprendizaje exige cambios que incluyan los nuevos instrumentos digitales. Los estudiantes reclaman directa o indirectamente el uso de tecnologías en el aula de clase, esto se evidencia cuando los docente nos escandalizamos porque sorprendemos al estudiante con el celular activado y resulta que no están chateando sino simplemente tomando notas, consultando en internet sobre la clase o grabándonos. Desde luego que también están chateando. En una ocasión le pregunté a un estudiante qué escribía en su móvil, también que si era capaz de chatear y atender la clase al mismo tiempo. No solo él sino los otros estudiantes, en coro, me respondieron que podían no solo chatear sino hacer muchas otras cosas y, lo más asombroso, también prestar atención a la clase. Y no es mentira, ellos ahora tienen otro forma de aprendizaje, de lectura, de escritura y hasta de vivir y sentir la vida. Por tanto, es evidente que en el mundo del ciberespacio están surgiendo cambios que ponen en evidencia un choque entre dos generaciones.

Entonces, se requieren cambios sustanciales en todos los aspectos para buscar un punto de equilibrio que permita la convivencia no solo en el mundo social sino en el digital. Y en medio de todo esto también el periodismo requiere con urgencia cambios profundos. Pero ese será tema que requiere de un mayor espacio, porque por lo pronto este se agotó.

