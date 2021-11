Del cajero de Davivienda que se queda los retiros en Bogotá y otras estafas

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

DEL CAJERO DE DAVIVIENDA QUE SE QUEDA CON LOS RETIROS.

Señores de la Superintendencia Bancaria. Caros lectores:

DENUNCIA. El día de 17 de noviembre del año en curso, el cajero 7945 ubicado en el tercer piso del Centro Comercial Colina Plaza perteneciente a DAVIVIENDA se quedó con 220.000 pesos que quise retirar. No es una suma alta, pero, ¿y si lo fuera? El cajero me arrojó un letrero de que retirara mi dinero en 15 segundos y su escotilla no duró abierta menos de 2 antes de cerrarse. Como ven en el video que envié a Defensoría del BBVA (adonde pertenece la cuenta del suscrito) la asesora pide que hable con BBVA porque Davivienda en sus palabras “no se hace responsable y quien debe hacerse responsable es BBVA.” Ahora bien, al hacer la reclamación ante el director administrativo que hacía las veces de gerente, pedí que detuvieran operaciones de ese cajero y llamaran un veedor bancario, que es lo que deben hacer, cerrando ese servicio para que a nadie más le ocurriera, pero se negaron a hacerlo, por eso denuncio. Es una falta lesiva a los protocolos y al salir de esta sucursal otro usuario se quejaba de la misma situación. ¿Acaso hay algún interés por parte del personal en que esto nos siga aconteciendo? No usen los cajeros de Davivienda ubicados en el Centro Comercial Colina Plaza de Bogotá mientras la Superintendencia los conmina a aclararnos qué pasa y por qué no cumplen con los protocolos de protección al usuario.

Davivienda no se repone de un reciente escándalo por hackeo de cuentas, y no garantiza la seguridad de sus usuarios:

Por cierto, el dinero fue debitado de mi cuenta. Ruego a la Superintendencia revisar cámaras y cotejar lo afirmado con mi extracto bancario. Davivienda se quedó indebidamente con mi dinero.

CLARO HOGAR.

Señores Superintendencia de Industria y Comercio. Estimados lectores:

En 2019 tomé junto a Tatiana, mi esposa, un plan de llamadas internacionales con Claro Hogar. Se suponía según la explicación que ofrecen que uno puede retirarse cuando quiera del plan y de la empresa. Pero no fue así. Pagábamos 250.000 pesos mensuales sin usar el plan durante un año y sin podernos retirar. Tuvimos que elevar muchos derechos de petición, pagar varias veces supuestas llamadas que nunca hicimos a números que Claro inescrupulosamente puso en nuestro haber. Y tuvimos que incluso desinstalar el módem de Claro para llevarlo hasta una sucursal principal. En total se quedaron indebidamente con al menos dos millones de pesos. Recomiendo Claro para planes de telefonía móvil porque tiene la mejor cobertura, los precios más baratos e incluso financiación de equipos, accesorios, computadores sin mayores requisitos bancarios, pero lo que es Claro Hogar es desde mi experiencia, un problema. El internet de ETB en Bogotá, funciona mucho más rápido y mejor. Y lo más importante: no te roban.

Señores Superintendencia de Industria y Comercio. Estimados lectores:

Normalmente he usado Despegar.com para vuelos nacionales. Hasta ahí no ha habido problema. Pero para vuelos internacionales, puede haber unas situaciones que se pasan de anómalas. Se las cuento: En mi último viaje a Madrid, España junto a mi esposa acontecido en este año, solicitamos a Despegar.com boletos aéreos por la empresa Latam. Nos cambiaron el itinerario de vuelo unas 8 veces a lo largo de tres meses: Que Bogotá-Sao Pablo-Lima-Santiago, que Bogotá-Santiago-Lima-Sao Pablo y diferentes combinaciones entre estos destinos. El día del vuelo, nos lo adelantaron dos horas cambiándonos nuevamente la ruta, habilitándonos check in pero para viajar Bogotá-Miami y Miami-Madrid…el segundo tramo en los aviones viejos de Iberia. No tenemos visa americana (nunca la he pedido), y no acepté, pues he sabido de otros casos donde esto sucede y la gente es deportada desde EE.UU. así vaya solo por una escala hacia fuera del país. Tuve que discutir en el Aeropuerto El Dorado con la aerolínea, que finalmente aceptó ubicarnos faltando media hora para el vuelo previsto en un Bogotá-Lima, Lima-Madrid. Se nos hizo raro que nos quitaran tantas escalas… y hasta ahí va la primera parte del cuento. La segunda fue al regreso: en España no podíamos hacer check-in, la plataforma no nos dejaba como si no hubiésemos comprado vuelo. Despegar siempre dijo que era culpa de la aerolínea. Imagínense llamar a Despegar Bogotá desde Europa cuando el Roam internacional es otro abuso en Colombia, que cobran miles de pesos por minuto y el internet cobran 1 giga como a 7 millones de pesos colombianos (no usen Roaming internacional jamás, pues debe ser el más caro del mundo -por suerte llamé a Claro a preguntar antes de activarlo-). En todo caso perdí todo un día haciendo filas de dos horas en el Aeropuerto Barajas de Madrid discutiendo con la aerolínea que no nos ubicaron en un vuelo hasta el final, igual que para viajar Bogotá-Madrid. Sorprende que Latam ofrece pasajes más caros que la agencia de viajes Despegar. ¿Qué es lo que creo que pasa? Latam ofrece pasajes más baratos a Despegar porque si el vuelo se llena, te mandan en otros vuelos vacíos en las escalas que sean necesarias hasta que te vomitan en tu destino. Si el vuelo no se llena, pues te montan en un vuelo sin escalas. Pero el viajero no tiene paz hasta el último momento. No digo que esto sea ilegal, pero creo que sería más ético si te lo explican antes de vendértelo. Si te llevan, pero el cómo es un poco engañoso. Así las cosas, recomiendo Despegar para vuelos nacionales, pero no para viajar al exterior y obviamente, no recomiendo a Latam.

TRAMPAS A COLOMBIANOS QUE VAN AL EXTERIOR

HOTELES EN PARÍS. Un amigo suizo me dice que muchos hoteles en París te echan el cuento de que necesitan un depósito por si cometes daños y el pago, hasta ahí todo bien. El problema es que te piden que lo pagues en una modalidad que se llama Preaprobado. ¿Qué es un “Preaprobado”? Pues que tu dinero va a la cuenta de ellos y una vez el dinero está en SU BANCO, ellos deciden si te devuelven o no. ¿Qué hacen? Te dicen que tu preaprobado no se ha debitado de tu banco y que necesitan que pagues nuevamente el preaprobado. Vuelves a pagar. Y te vuelven a decir que no ha llegado. Te engañan haciéndote creer que el dinero NO ESTÁ EN SU BANCO. Pero repito, el preaprobado quiere decir que está en su banco y ellos deciden si te devuelven o no. Bueno, justamente eso me pasó en L'Hotel du Collectionneur Arc de Triomphe, aparentemente un 5 estrellas manejado por una ladrona de Barbados, con un personal igual de ladrón. Todos se ponen de acuerdo, desde la gerente hasta el conserje, para hacerte creer que no has pagado. Tuve que llamar al banco, pedir comprobantes de pago en Colombia, llamar a mis amigos suizos que les dijeron en la cara que ellos también tienen negocios en Europa y que preaprobado significa que el dinero está en su cuenta. Me querían robar 529 euros de una noche más 150 del depósito, pero solo me robaron 150 del depósito (casi 700 mil pesos colombianos). Lo pongo para que no les pase. Los hoteles por estas cosas están en vías de extinción. Es mejor Air BnB. Air BnB te devuelve el dinero si no te cumplen con la oferta, y lo peor que te puede pasar es que pierdas un poco de tiempo mientras encuentras otro.

Bueno, todo esto se suma a nuestro día a día, con peajes e impuestos que no sirven para taponar huecos en las carreteras y en las ciudades; con empresas del Estado que son defraudadas a diario por bandidos al servicio de las campañas que deben pagarle a los políticos y banqueros; y en cadenas menores, donde el patrón explota a la empleada, la empleada roba al patrón, el del bus roba a la empleada, la mujer del del bus roba al marido; el banquero y el prestador de servicios roba al del bus y a su mujer, y así continúa este círculo vicioso, eternamente irrompible. Colombia es un país de bandidos. Compartamos, a ver si esto poco a poco se rompe.

DISCULPAS

Por motivos ajenos a mi voluntad, no he terminado de editar el documental prometido en las columnas anteriores. Pero estará pronto entre líneas.

