Del 13/08/1961 al 09/11/1989: de la construcción a la caída del Muro de Berlín

Por: Juan Carlos Camacho Castellanos |

junio 23, 2023

"Tintineando, rasgando y chirriando, un telón de acero cae sobre la historia de Rusia." Vasili Rozanov “Las barreras mentales por lo general perviven por más tiempo que las de hormigón”. Willy Brandt “Cansado de soñar; pero tras la frontera está su hogar; su mundo, su ciudad. Piensa que la alambrada solo es; un trozo de metal; algo que nunca puede detener; sus ansias de volar...” José Luis Armenteros y Pablo Herrero

Cuando cae el zarismo en Rusia el 07 de noviembre de 1917 se inició en nuestro planeta un experimento del que hoy en día aún quedan rezagos. Dicho proceso de ensayo político, social, cultural y económico se llamaba socialismo (este era el del Siglo XX) y cayó estrepitosamente el día 09 de noviembre de 1989, después de 72 años que significaron millares de muertos y una cosecha adicional de miseria y odio.

Por eso es increíble que hoy en día se “celebre”, por parte de ciertos ignaros de la historia humana, que, en un discurso en pleno Berlín, alaban esa negra época de la historia europea, que no solo que afectó a Alemania, sino que destrozo por varias décadas a muchas naciones que, luego de la II Guerra Mundial fueron encerradas tras lo que llamó el escritor ruso Vasili Rozanov (1816 -1919) un “telón de acero” y cuyo símbolo infame más significativo fue el llamado Muro de Berlín que demostró que el experimento socialista no funcionó y no funcionará porque sus bases teóricas y prácticas son ajenas a la naturaleza humana y hasta al mismo sentido común.

Hoy, las caras visibles del renacimiento socialista llamado “Socialismo del Siglo XXI” y redefinido como “Progresismo” (léase probresismo) se llenan los mofletes de aire caliente y expulsan barbaridades por la boca como lo siguiente: “El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida de unos valores de izquierda” (Gustavo Petro); olvidando que las personas recluidas en Berlín Oriental eran prisioneras, que fueron separadas de sus familias y, que, desafortunadamente cayeron abaleadas por el plomo (físico e ideológico) inmisericorde de la inmensa prisión socialista, esa que este señor viene a defender de manera abominable en el mismo territorio que hace varias décadas lloraba la muerte de aquellos que huían de las maravillas del socialismo del Siglo XX.

Es importante recordar que luego de la derrota del régimen nazi en 1945 la ciudad de Berlín (que fue ofrecida por los aliados como botín de guerra a las tropas del padrecito Stalin para resarcir los desmanes de los nazis en territorio soviético) se dividió en cuatro zonas, a saber, la de los ingleses, la de los franceses, la de los norteamericanos y, por supuesto, la que correspondía a los soviéticos y, a su vez, Alemania misma fue dividida en dos áreas con la misma configuración, predominando la influencia soviética en el lado oriental y la de los aliados en el territorio occidental.

Los alemanes se vieron, por supuesto, forzados a ser gobernados temporalmente por aquellas naciones que habían sido víctimas del ideario y las ansias de poder de Adolfo Hitler y sus adláteres. Pero algo si sabían los teutones y era que del lado oriental sus posibilidades de desarrollo y libertad eran bastante inseguras y que lo mejor era movilizarse al lado occidental que les garantizaba la gobernanza temporal de los aliados pro libre mercado y abiertos a generar a futuro una Alemania independiente y prospera, esto obligo a los soviéticos a colocar alambre de púas de norte a sur y a implantar puestos de control con una férrea vigilancia en el año 1955. Esta huida de una inmensa oleada de germanos provocó el cierre el 09 de noviembre de 1961 del paso definitivo entre las dos zonas de Berlín al iniciarse la construcción de un muro que terminaría aislando a los habitantes de la República Democrática Alemana o RDA (lo de “democrática” es un chiste de mal gusto) de los de la República Federal Alemana o RFA.

Desde ese momento y hasta su caída 28 años más tarde perdieron la vida al intentar saltar el muro de la infamia un total de 140 personas, de los 600 que fueron abatidos en toda la RDA y que no deseaban vivir en ese paraíso implantado en Europa oriental por los “benévolos” líderes de la Unión Soviética. Afortunadamente 4.909 si lograron dejar atrás esa utopía marxista y recuperaron su libertad. Un caso emblemático, por sus tristes circunstancias, fue el que inspiro la canción “Libre” (https://www.youtube.com/watch?v=yYZmfpAA0Zo), compuesta por José Luis Armenteros y Pablo Herrero e interpretada por el cantante español Nino Bravo (1944 – 1973) y que es un homenaje al joven alemán Peter Fechter (1944 – 1962) quien fue abatido por las balas de los soldados de la RDA mientras intentaba huir del placentero paraíso diseñado por los teóricos marxistas, edén que hoy el Sr. Petro desea volver a replicar en Colombia y que, tal y como lo demuestra la práctica y el sentido común, no funciona y no funcionara pues es un experimento que contradice la razón y la naturaleza humana.

Lo inhumano de la muerte de Peter Fechter fue que, al caer víctima de las balas arteras del socialismo del Siglo XX, estuvo agonizando en la tierra de nadie por más de una hora, ante la impasible mirada de sus verdugos y la desesperación y el dolor de aquellos que desde Berlín Occidental eran incapaces de brindarle algún consuelo, más allá de su llanto y sus oraciones.

En definitiva, ningunos “valores de izquierda” cayeron con el Muro de Berlín, solo cayó la miseria, la muerte y la represión (recuérdese que la Stasi, la Seguridad del Estado de la RDA era un mecanismo criminal de persecución y tortura, análogo a la perversa KGB), ni tampoco se destruyó “el movimiento obrero” ya que en la URSS y sus satélites no existía siquiera el derecho a sindicalizarse y, cuando existía, era controlado férreamente por el estado opresor. Y como dicen por ahí, y le hago la misma pregunta, pero mejor formulada; ¿antes de ser cercada y dividida Alemania por los soviéticos hacia qué lado corrían los ciudadanos alemanes, hacía el lado opresor y sin futuro de la RDA, o hacía el lado realmente libre, democrático y en pleno desarrollo de la RFA?