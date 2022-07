Dejen jugar al viejito. Punto

.Publicidad.

Rodolfo Hernández estuvo a punto de llegar a la presidencia de no ser porque jugó como lo hacen los colombianos en la selección de futbol, comportamiento que ha dado para que los comentaristas deportivos digan “hizo una de Pelé y una suya”.

En la primera vuelta el ingeniero hizo la de Pelé y en la segunda la de Rodolfo, con lo cual quedó demostrado que a pesar de haber despertado la ilusión de muchos que lo vieron como alternativa a los de siempre, le faltó pelo pa moño cuando decidió patear la lonchera con dos disparates que le dispararon a los pies de barro de su candidatura.

La despachada contra el uribismo y la descachada con la Virgen de Chiquinquira, ambas pateadas con la chueca del viejito, como lo llaman cariñosamente algunos seguidores, equivalen al penal que se tiró y luego la expulsión que se ganó el jugador Daniel Cataño cuando el Deportes Tolima acariciaba el triunfo contra el Atlético Nacional por la final del torneo colombiano de futbol.

Pero el que haya pateado con la suya al final de la contienda no da para que quienes le votaron en la primera vuelta se sientan traicionados, antes hizo mucho, y menos para que se fabriquen especímenes como la que se inventó mi querido primo Néstor Morales, según la cual Hernández era algo así como un producto fabricado por el Pacto Histórico para deshacerse de Federico Gutiérrez, que luego se haría los autogoles necesarios para facilitar el triunfo de Gustavo Petro.

Tamaña capacidad para hacer fábulas solo se compara con la de Gonzalo Guillen cuando dijo en la Nueva Prensa en su momento que Jaime Bateman no había muerto en la avioneta que cayó en las selvas panameñas sino que el jefe guerrillero se había escapado con 2 millones de dólares que Pablo Escobar le habría entregado en una maleta. Petro ganó porque jugo bien hasta los 90 minutos y Hernández perdió porque en el segundo tiempo cometió chambonadas que terminaron en autogoles. Punto.

Por eso quienes se sienten defraudados con la derrota no tienen que buscar el ahogado aguas arriba. El ingeniero era el resultado de una emoción anti Duque y anti Petro, pero en la segunda vuelta había que meter más la cabeza que las patas y eso fue lo que no hizo Rodolfo porque el peso específico y la inexperiencia le pudieron.

Y Petro, ya lidiado en varias plazas, supo capitalizar cada uno de los errores del Hernández y logró sacarle alrededor de 700.000 votos, suficiente para un KO técnico. Patear a Uribe y a la Virgen le costaron por lo menos un millón de votos a Hernández.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuenta con una fanaticada casi tan religiosa como la de la Virgen de Chiquinquirá, para quienes nadie se debe meter con sus santos o ídolos y el que blasfeme mínimo es sometido al destierro. Los 5 millones de votos de Fico se hubieran endosado tranquilamente si Rodolfo no se las da de célebre con temas tan sacros ante estas dos clases de fanaticadas. Punto.

Pero de ahí a que los fanáticos y los desilusionados lo conviertan en un caballo de Troya hay mucho trecho, mucha pérdida de visión de la realidad. Ni los estrategas de Petro eran tan audaces, ni Rodolfo es tan menso. Otra cosa es que por no ser político haya resultado un buen outsider pero precisamente por esa razón resultó muy mal político.

Por eso él mismo confiesa ingenuamente que no tiene experiencia y que no sabe si hará oposición, mensaje que al final es lo más sensato porque la oposición no se hace en abstracto, ni por principios, sino en concreto y ante hechos puntuales. Se equivocan quienes creen que debe ejercer oposición a ultranza porque eso sería como si alguien esté obligado a votar contra el gobierno así la propuesta sea buena para el interés general.

Lo cierto es que lo que demuestran los fanáticos decepcionados y los analistas descabellados es que no conocen bien a Rodolfo, cosa que a decir verdad es probable que ni él mismo se conozca. Fue un fenómeno emocional que perdió por no meterle al final la suficiente racionalidad. Punto.

En ese sentido flaco servicio le prestan a su posible liderazgo en el parlamento quienes ya lo quieren meter en el saco de los enemigos por no salir con aspavientos en contra de Petro. Rodolfo es un líder nacional que quiere luchar contra la corrupción y los que quieran embarcarse en esta lucha tendrán que contar con él haga o no oposición a Petro.

Los que quieren que Petro fracase para demostrar que tenían razón van a tener que estar muy atentos porque Petro no va a dar papaya para que le monten una oposición beligerante como la que él le hizo a Duque. Quienes quieren hacer oposición filosófica deben alistarse a apoyar a María Fernanda Cabal, que ya se declaró opositora y desde siempre ha manifestado que no le cree a Petro.

Pero esta oposición deberá cada vez más cualificarse porque Petro presidente ha puesto un listón de conocimiento y profundidad que no será fácil combatir sino con argumentos sustentados y análisis lejanos a la emocionalidad. Mientras al viejito déjenlo jugar que va y los sorprende como ya lo hizo una vez. Punto.