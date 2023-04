.Publicidad.

Todos conocemos a la humorista ‘La Gorda’ Fabiola, una mujer querida por el público colombiano gracias su participación en el programa ‘Sábados Felices’, en el que tiene una trayectoria de 35 años. Sin embargo, como bien lo dice su nombre artístico, Fabiola siempre tuvo unos kilitos de más y debido a eso, se ha sometido a varias cirugías para bajar de peso. Actualmente luce una nueva figura en sus redes sociales, pero eso no quita que quiera seguir haciendo retoquitos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Gordita Fabiola (@gorditafabiola)

No contenta con su nuevo aspecto, ‘La Gorda’ Fabiola, ha decidido realizarse otra cirugía y pasar una vez más por el quirófano. Al parecer, quiere realizar varios cambios a su rostro para verse más joven y delgada. No obstante, debido a su peso y otros factores, la comediante colombiana ha sufrido varios infartos y cualquier procedimiento médico es un riesgo para su salud.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Gordita Fabiola (@gorditafabiola)

Aunque sus seguidores le tienen mucho aprecio, en su ultima publicación de Instagram, donde contó sobre el procedimiento estético, recibió una lluvía de críticas porque según la opinión pública ‘La Gorda’ Fabiola ponía primero su vanidad antes que su salud: “Después de sufrir varios infartos debería pensar más en su salud que en la vanidad”, “Esas son las consecuencias de poner los ojos en hombres que son de menor edad que la de uno”, “deberías cuidarte más”, “yo de ella no me tocaría la cara. Ella es hermosa así” o “creo que uno debe aceptar con dignidad el paso de los años”, fueron algunas de las palabras de quienes no estuvieron de acuerdo con su nuevo cambio. Aquí lo importante no es como se vea, sino que estas decisiones no afecten a su salud.

