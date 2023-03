¿Dejarán a Petro reconstruir el país?

Por: Dario Alfaro Tamaríz |

marzo 10, 2023

COLOMBIA: UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO, DESHECHO

¡REHAGÁMOSLO!

El Estado Social de Derecho, es la estructura organizacional más avanzada y equitativa que ha logrado construir el ser humano, por cuanto implica regular el comportamiento de los integrantes de una sociedad, mediante una Constitución Política y leyes que cumplen el papel de normas soberanas de obligatorio acatamiento por parte de toda la población, estableciendo con claridad los derechos y deberes, cuyo cumplimiento, garantizan la satisfacción de las diversas necesidades y la generación de una sana convivencia.

Desafortunadamente, al consagrarse en la Constitución de 1991, el Estado Social de Derecho en Colombia, su funcionamiento fue permeado progresivamente por las mañas de la clase política hasta lograr su cooptación, desviando los objetivos básicos del marco constitucional y poner al Estado al servicio de los corruptos.

La crítica situación que padecemos nos afecta a todos, a unos más que a otros, agravándose en la medida en que las acciones que realiza el Estado, no buscan eliminar de raíz las causas que generan los problemas, sino mitigar sus consecuencias. Estos pañitos de agua tibia nos han conducido al estado lamentable que, a grandes rasgos, se describe a continuación y, si queremos superarlo, es indispensable la participación de toda la ciudadanía, para dar respuesta a los diversos interrogantes que surgen, buscando enderezar el camino y encausar a Colombia por la senda del desarrollo sostenible y del bienestar colectivo:

UN SECTOR AGRARIO ESTANCADO EN EL ATRASO

El estancamiento del sector agrario responde, básicamente, a una tenencia inequitativa de la tierra, donde el 1% de la población es propietaria del 81% de las tierras productivas, situación que se agudiza, en la medida en que la mayor parte de estas propiedades no cumplen con la función social que les compete, de tal suerte que, el campesinado que vive a su alrededor, se le priva de oportunidades de trabajo, por el tipo de explotación extensiva que practican, utilizando una mínima mano de obra y generando una precaria producción que no abastece su demanda alimenticia. Esto es resultado de la mentalidad arcaica de los grandes poseedores de tierra, quienes son reacios a pasar de la ganadería extensiva, a la explotación intensiva de los recursos, para incrementar notoriamente su productividad y generar empleo formal y calificado. El problema se agrava por la carencia de vías terciarias para sacar los productos a los centros de consumo.

De mantenerse la indiferencia por parte del gobierno frente a la situación expuesta, el campo colombiano seguirá guiando el estancamiento de nuestra economía y difícilmente encontraremos el sendero del desarrollo sostenible, ¿Cómo superar estos dos grandes problemas que obstruyen el desarrollo del campo y por tanto del país?

EDUCACIÓN CON URGENTE NECESIDAD DE MEJORAR SU CALIDAD

Si bien todos los gobiernos adornan sus programas con políticas educativas orientadas a mejorar la calidad de la educación y la formación en valores de los educandos, la realidad muestra que tales políticas van por un lado y el anhelado mejoramiento de la calidad, por otro, lo que es concordante con el estado de atraso y pobreza en que se encuentra el país. En este contexto es pertinente precisar que la calidad educativa incide directamente en la dinámica de los diversos procesos de desarrollo de cualquier sociedad. Para el mejoramiento de la calidad es indispensable que la rigidez del sistema educativo, afianzada en la asimilación de conocimientos por el estudiante, se transforme en un sistema que fomente los valores, el desarrollo de sus capacidades, la creatividad y el análisis para interpretar los problemas de su entorno e involucrarse en su solución, es decir, en su interacción con el medio. Con base a lo expuesto, ¿Qué cambios se deben llevar a cabo en nuestro sistema educativo para que sea pertinente y soporte esencial del desarrollo nacional?

PRECARIA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES

Si queremos responder a los retos del momento, es necesario ubicar la ciencia, la tecnología y la innovación, en el papel que les corresponde, a fin de lograr la transformación económica y social, para alcanzar condiciones de calidad de vida deseable en la población colombiana. Esta circunstancia plantea la necesidad de evaluar el papel que cumple la Universidad colombiana en la generación de nuevos conocimientos. Solo con mirar la irrisoria cifra (0.1% del PIB) que maneja el organismo encargado de promover la investigación (Ministerio de Ciencia y Tecnología) en la educación superior, nos permite deducir los nimios logros de la investigación colombiana. Al comparar el anterior valor con el promedio de lo que invierte cada país integrante de la OCDE (2.1% del PIB), podemos sacar la lamentable conclusión que, en las condiciones actuales, no es posible producir el nuevo conocimiento necesario para superar la situación de atraso que padecemos; por lo que se debe actuar ya, para que nuestras universidades dispongan de las condiciones que les permitan formar profesionales capaces y con los elementos indispensables para generar conocimiento, la adecuada aplicación de la tecnología y el espíritu innovador y así impulsar las grandes transformaciones que las circunstancias exigen. ¿Qué políticas y acciones se deben implementar para que las universidades sean actores y receptoras válidas de la problemática nacional para que desarrollen una investigación pertinente que contribuya al desarrollo nacional?

SISTEMA JUDICIAL INEFICIENTE E INEFICAZ

El sistema judicial colombiano presenta muchas debilidades, tanto en su estructura jurídica, como organizacional, que se evidencia en los resultados de su funcionamiento, en el caos administrativo y las tardías decisiones en los diversos procesos, situación que se hace visible en el juzgamiento de solo el 6% de los delitos, lo que nos indica que la impunidad es del 94%, cifra que debe avergonzarnos en el contexto internacional y justifica la poca credibilidad y confianza de la ciudadanía en la justicia colombiana ¿Qué reformas requiere el sistema judicial colombiano para operar eficaz y eficientemente, minimizando el delito y la impunidad?

SISTEMA DE SALUD DÉBIL FINANCIERA, ORGANIZATIVA Y CLÍNICAMENTE

El sistema de salud colombiano tiene una estructura y funcionamiento que dificultan la aplicación de mecanismos que hagan posible su evaluación con el fin de determinar su sostenibilidad clínica y financiera, presentando resultados con un crónico déficit presupuestal y prestación de deficientes servicios. Si bien los costos del sistema se aumentan continuamente por el crecimiento y envejecimiento de la población, por el cambio climático y por la creciente contaminación ambiental, el factor que más incide en la crítica situación del sistema, es la corrupción, que absorbe gran parte de los recursos y, mientras no se elimine este factor, es imposible lograr su sostenibilidad y la garantía de calidad de los servicios. ¿Qué reformas son pertinentes para mejorar los servicios y garantizar la sostenibilidad financiera y clínica del sistema de salud?

COLOMBIA: UN PAÍS SIN CONTROL A LA DEFORESTACIÓN Y LA MINERIA ILEGAL

Colombia padece un progresivo proceso de deforestación (175.000 hectáreas anualmente) y fomento de la minería ilegal que, si no se detiene, acabará con nuestras fuentes de agua que satisfacen las necesidades de la población. Es apremiante detener estas dañinas actividades que afectan el medio ambiente y trazar ambiciosos planes de reforestación y control a la minería ilegal, para restaurar y proteger las condiciones ambientales en todo el territorio nacional. ¿Qué políticas y acciones han de implementarse para restablecer el equilibrio ambiental en nuestro país?

LA DELINCUENCIA, CON NOTORIA PRESENCIA EN CENTROS URBANOS Y CONTROL DE ZONAS RURALES

Colombia vive una grave crisis de seguridad en los centros urbanos y, de control total por grupos delincuencias en gran parte del territorio rural, que afecta la tranquilidad de la población y la confianza en las autoridades civiles y militares, lo que exige políticas claras y medidas audaces conducentes a garantizar la protección ciudadana por parte de los organismos de seguridad y de la correspondiente sanción a la delincuencia. Solo erradicando la acción delincuencial del territorio nacional se puede generar el ambiente de confianza y tranquilidad necesarias para impulsar con entusiasmo el desarrollo sostenible anhelado por toda la población. ¿Qué propuestas, cree usted que se deben implementar para lograr la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional?

DESPROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA NO PENSIONADA

La baja cobertura de la población que adquiere el derecho a pensionarse por haber cumplido, dentro de los requisitos exigidos por la ley, con los aportes monetarios correspondientes, deja en evidencia que un gran sector de personas de la tercera edad y en serias condiciones de vulnerabilidad, quedan desprotegidas. Situación que durante muchos años, los gobiernos han tratado de atender con programas marginales que poco inciden en el mejoramiento de su precaria calidad de vida. El actual gobierno plantea solucionar esta grave situación, tomando los recursos de los aportantes a pensión para suministrar un bono pensional de medio salario mínimo a las personas de la tercera edad no pensionadas, a fin de mejorar sus condiciones de vida. Indudablemente que esta propuesta resuelve el problema de los no pensionados, pero a largo plazo, puede generar un desfinanciamiento del sistema pensional, es decir, que la cura podría ser tan grave como la enfermedad. Lo indicado es abordar este problema con una propuesta de solución integral sostenible, para atender las necesidades, tanto de los cotizantes, como de los no cotizantes. De acuerdo con esto: ¿A qué fuentes, que no sean rubros sensibles del presupuesto nacional, se debe acudir para garantizar la financiación de un ingreso digno a la población no cotizante, sin afectar el fondo de los aportantes?

EL CONTROL FISCAL POSTERIOR: GERMEN QUE PROPAGA LOS ELEFANTES BLANCOS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lo que hace el ser humano nunca es perfecto y la pifia más notoria que cometió la Asamblea Nacional Constituyente del año 1.991, fue haber consignado en la Carta Magna el control fiscal posterior y selectivo, que abrió la puerta para que los corruptos comenzaran a absorber los recursos del Estado con remedos de proyectos de inversión, que con la sola presentación del contrato ante la autoridad competente, les garantiza el desembolso del dinero correspondiente al presupuesto del proyecto; dejando, finalmente, como única huella los elefantes blancos que han invadido el territorio nacional.

La nefasta puerta del control fiscal posterior y selectivo hay que cerrarla, si queremos que los recursos del Estado se destinen realmente, a resolver los graves problemas de Colombia. Ante tal situación, ¿Cuál es el mecanismo más adecuado para darle solución a este grave problema?

LA CORRUPCIÓN, CON TOTAL DOMINIO DEL ESTADO COLOMBIANO

El impacto de la corrupción en la sociedad es de tal magnitud, que los recursos sustraídos irregularmente del Estado, equivalentes aproximadamente al 14% del presupuesto nacional; es superior al total del presupuesto de educación y, 2.5 veces mayor de lo que se espera recaudar con la reforma tributaria en 2023. Esto quiere decir que, si acabamos con la corrupción, estaríamos disponiendo de los dineros suficientes para hacer los cambios que el país necesita para encauzarlo exitosamente por el sendero del desarrollo sostenible.

Ante la claridad y gravedad de lo que representa la corrupción, surgen los siguientes interrogantes: ¿Por qué los partidos políticos son renuentes a combatir la corrupción con los mecanismos adecuados para eliminarla? En tales circunstancias, ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la salida?, ¿Nos quedamos quietos? o, ¿Actuamos de forma unida y organizada convocando la participación activa de la población honesta colombiana, que es la gran mayoría de nuestra sociedad, con el fin de impulsar las reformas que sean necesarias para extirpar el cáncer de la corrupción del Estado colombiano?

Todo lo expuesto sintetiza la grave crisis que afecta al Estado colombiano, la cual debe motivarnos a participar en un cuidadoso trabajo de depuración de su estructura jurídica y organizacional, para darle vida a un sólido Estado Social de Derecho, donde la Constitución y las leyes regulen rigurosamente la conducta de la población, con el fin de generar condiciones que garanticen el bienestar y la paz para todos y todas.

Muchas esperanzas nos creamos con el gobierno del Presidente Petro, pero parece que sus prioridades están por otro lado; lamentable equivocación, porque el poder de la corrupción minimiza los resultados de cualquier cambio que él se proponga implementar. Ante tal situación, no es hora de esperar, sino de actuar, por lo que creo conveniente trabajar en la construcción de una organización social (El Martillo contra la Corrupción) donde quepan quienes estén dispuestos a luchar para acabar con la corrupción y trabajar en la construcción del temario para un Gran Referendo contra este flagelo.

Estoy con total disposición para recibir e intercambiar ideas sobre esta propuesta.

DARÍO ALFARO TAMARIZ

E-mail: [email protected]