Dejar ir a Montero: el peor negocio que pudo hacer Gabriel Camargo con el Tolima

.Publicidad.

En el Tolima Álvaro Montero se consolidó como el mejor portero colombiano de la liga local. Su nivel a los 23 años hizo que se ganara el título como sucesor de David Ospina en el arco de la Selección Colombia y varios equipos del fútbol internacional se interesaron en el portero del Tolima.

El dueño del equipo pijao ha hecho negociazos con las ventas de sus jugadores y Montero no iba a ser la excepción. Para iniciar el 2021 Independiente de Argentina se interesó en el portero y llegó a ofrecer hasta 2 millones de dólares por el 70% del pase de Montero, pero Camargo rechazó y pidió más plata.

-Publicidad.-

Independiente no ofreció más y el negocio se cayó por más que el mismo portero presionó para que lo vendieran. Se quedó disgustado en el Tolima con la promesa de que no renovaría su contrato y al final así fue. Millonarios se puso en la tarea de reclutarlo para tener un arquero de calidad nuevamente. Luego de negociaciones entre las partes finalmente Montero firmó con el equipo bogotano e inició el semestre con mucha seguridad en el arco. Ha sido figura para que a Millonarios no le encajen goles y ya en pocos partidos se empieza a ganar el corazón de una hinchada que desde la marcha de Fariñez siente que no tiene un arquero a la altura.

Álvaro Montero se reivindica tras cometer la falta y tapa el primer penal del FPC en el 2022.pic.twitter.com/UQ8BTU8HQV — Colombia Analytics (@Colanalytics) January 22, 2022

Publicidad.

De las mejores cosas que pudo hacer Millonarios este año fue traer a Montero. Un portero que habla, construye, organiza, reprende y brinda seguridad 🧤 https://t.co/BIpq2DKi2v — Dimensión Azul (@azul_dimension) February 7, 2022

Sin ser un gran partido de Román que diferencia tenerlo en el equipo. Figurón Sosa y qué tranquilidad tener a Montero en el arco. Aún mucho por mejorar pero importante victoria de Millonarios. — Jhon Ballesteros (@CDLM1312) February 7, 2022