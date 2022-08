¿Dejar de producir gas?: "El palo no está pa cucharas"

J.E. Robledo ha expuesto que Colombia debe cuidar su medio ambiente, pero el país produce pocos Gases de Efecto Invernadero y sola no define el calentamiento global

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos |

agosto 19, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El tema de la transición energética a las energías renovables y el reemplazo de la industria extractiva ha sido una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro, sin embargo esta propuesta no ha sido pacífica, varios gremios de la producción, ambientalistas y economistas han planteado sus dudas sobre cómo se haría está transición, sin afectar la cuenta corriente de la economía nacional.

Si bien, de acuerdo a los expuesto por el profesor Aurelio Suárez en el programa Sapiens las finanzas nacionales están soportadas trágicamente en el endeudamiento público y no en la explotación minera y de hidrocarburos, estas cuentas le permiten un flujo de caja a la administración pública, por lo tanto cortar este circuito sería muy grave para la salubridad económica del país.

A pesar de que la propuesta se ha ido atemperando por los ministros, es bueno recordar que durante la campaña se comparó a la minería y al petróleo con la coca, dentro de la propuesta de un proceso de desescalamiento gradual del modelo extractivista; no obstante dentro del mismo se dice que se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y el desarrollo de yacimientos costa afuera.

Hay un punto en que si estamos de acuerdo y es en la detención de los proyectos piloto de fracking, pues la estrategia económica y energética no se puede basar en “raspar la olla”.

Algo preocupante es la propuesta de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en el sentido de ceder nuestra soberanía energética a Venezuela asegurando que Colombia tiene reservas "por entre 7 y 8 años" por lo que en ese tiempo el país podría establecer una hoja de ruta de la transición y de necesitarse el recurso energético, este podría ser comprado a Venezuela “usando las líneas de transporte ya existentes entre ambas naciones”.

Sobre el tema otros críticos como el senador Jorge Robledo han expuesto que Colombia debe cuidar su medio ambiente, obvio. Pero produce tan pocos Gases de Efecto Invernadero (GEI) que sola no define en el calentamiento global. Debemos unirnos con el resto del mundo para reclamarles a los grandes países productores de GEI que reduzcan sus emisiones.

Al respecto es importante tener en cuenta las dos posiciones como lo recomienda el agrónomo Octavio Cruz, presidente del Consejo Editorial del programa Sapiens: debemos involucrarnos en las decisiones que los científicos reclaman como trascendentales para la vida en general de todo el planeta, esto no puede asumirse con indiferencia, y menos en un país con unas ventajas comparativas frente a cualquier otro país, toda vez que estando ubicados en la línea ecuatorial, lo que nos proporciona más horas de luz y calor para que impulsemos y explotemos la energía solar y muchas otras energías alternativas, actuando solidariamente colaborando así seamos contaminantes menores.

La Ingeniera Sandra Pinto nos recuerda que la transición a las energías limpias es una conversación mundial a la que Colombia por supuesto debe unirse, lo particular que coloca en riesgo la soberanía energética es preferir comprar un recurso necesario (todavía) a Venezuela cuando aún no somos, ni lo seremos, antes que los países con mayores recursos para la investigación y desarrollo que inclusive sí tienen ministro para esta tarea, productores de estas energías. Son válidos los cuestionamientos de Robledo quien ha preguntado, como en su tiempo lo hizo Sócrates, ¿entonces qué harán los pobres cuando no tengan gas para cocinar?

Por su parte el Historiador Jorge Enrique Esguerra recalca que todo el énfasis ambiental en Colombia debe enfocarse en combatir la deforestación. Quienes más producen GEI son los que deben comprometerse en serio en disminuirlos. El país no puede asumir el mismo compromiso de los que son victimarios del cambio climático. Colombia es víctima, igual a lo que sucede con la droga: así disminuyamos la producción, lo que prima es el consumo.

Pero con un agravante: si dejamos de explorar, inmediatamente se resiente el propio consumo interno, se acortan los plazos para el autoabastecimiento y se pierde la soberanía energética. Ya anunció la ministra de Minas que podrá suceder, luego está en los cálculos de los riesgos. Y lo más sorprendente es que esa política que Petro la está vendiendo a los gobernantes "de izquierda" en Latinoamérica cómo una cruzada salvadora, puede hacer que Venezuela la imite. Entonces pasaremos a depender de otras fuentes como la gringa con fracking.

La transición debe hacerse, pero con responsabilidad y como transición, no como un salto al vacío. Reemplazar el gas, el recurso energético más barato, por nuevos como la energía solar, que es muy cara, y habiendo suspendido la exploración es una decisión irresponsable. No puede contraponerse lo uno a lo otro. Ese es el caso, por ejemplo, de Noruega, el casi único país de la Unión Europea que produce recursos no renovables, pero está haciendo la transición con esos recursos.

Para Octavio Cruz son cuestionables las consideraciones en cuanto se está suponiendo de efecto inmediato la decisión de dejar de explorar (remarco que es explorar) y no las de explotar las fuentes que están en plena producción, incluso hace pocas semanas atrás se anunció un nuevo gran yacimiento de gas en el mar caribe que se empezará a explotar en breve lo que considero nos brinda tiempo para ir desarrollando la transición energética, a lo que el profesor Esguerra responde argumentando que los anuncios de Petro vienen desde antes de encontrar esos recursos, que afortunadamente ya están asegurados.

Por eso, las críticas de Robledo ante la intención de Petro de dejar de explorar (siempre se ha criticado así) recursos no renovables, está basada en que se sustenta sobre especulaciones. Esas sí son especulaciones que ponen en riesgo la economía y la propia transición energética. Pero lo grave es que la Ministra de Minas, después de contar con esos recursos, anuncie el riesgo de que tengamos que importar de Venezuela.

¡No son especulaciones! El deber de la crítica es alertar sobre posibles desajustes que agraven la crisis. Igual como lo hicimos hace 30 años cuando las políticas neoliberales entraban al país. Nadie más lo hizo en su momento, y ahí tenemos el balance. Y gravísimo que no se intente revisar los TLC en lo relacionado con el rescate de la industria nacional. De eso ni se habla.

De otro lado Esguerra piensa que a pesar de las grandes diferencias en el origen y naturaleza del el calentamiento global y narcotráfico estos dos problemas, llama la atención que entre las estrategias para combatirlos se plantee una muy similar y totalmente equivocada: disminuir en Colombia la oferta de petróleo y de hoja de coca, cuando está demostrado que el problema es la demanda mundial de combustibles y de cocaína".

Como podemos observar el tema energético es el más crucial en la propuesta del presidente Gustavo Petro; por lo que quiénes hemos asumido una postura crítica, lo vemos con preocupación; por lo que depender del gas de Venezuela, el producto que mueve la energía en los hogares sería un exabrupto.

Lo de Colombia como país poco contaminante es un hecho cierto, debemos explotar los recursos no renovables en condiciones de soberanía al tiempo de impulsar las nuevas energías, la minería y el petróleo son renglones de la economía válidos en condiciones de responsabilidad con la mitigación de impactos ambientales.

En nuestra próxima columna trataremos un tema relacionado con la compensación de la deuda pública a través de "las tasas carbón y los fondos del clima" Swap con una ponencia interesante del PhD Serge Laurens.