Déficit fiscal de Colombia alcanza el 7,1% del PIB en el mandato de Petro

.Publicidad.

Imagínate que en tu casa ya no alcanza ni para el mercado, pero tu papá sigue comprando cosas a crédito. Así funciona hoy Colombia. Con la “cláusula de escape”, Petro se dio permiso para gastar sin ahorrar. ¿Y quién paga? Todos.

Ingresos

Imagina una familia colombiana que gana $3.800.000 al mes, es decir, $45.600.000 al año. Vive en arriendo, tiene dos hijos, paga comida, servicios y transporte. Pero cada mes gasta más de lo que gana: llega a los $4.500.000 mensuales, así que se pasa por $700.000 todos los meses. Para cubrir ese hueco, se endeuda: tarjetas, préstamos, favores.

..Publicidad..

Colombia hace lo mismo. Gana alrededor de $305 billones al año (ingresos del Gobierno Nacional Central en 2025, estimado por Minhacienda).

Pero este año gastará cerca de $434 billones, dejando un hueco de $129 billones.

Eso equivale a un déficit fiscal del 7,1 % de lo que produce el país que se denomina Producto Interno Bruto llamado PIB, que en 2025 rondará los $1.800 billones.

...Publicidad...

La deuda

Después de varios años pidiendo prestado, la familia ya debe más del 55 % de lo que gana. Es decir, debe más de $25 millones. El banco empieza a cobrar más intereses, y se pierde la tranquilidad financiera. Si la deuda sube del 70 %, ya hay riesgo de quiebra.

....Publicidad....

Colombia está igual. La deuda neta consolidada del gobierno ya alcanza el 61,3 % del PIB, y sube rápidamente.

En cifras: Colombia debe más de $1.100 billones, y va camino a romper el tope de 71 % del PIB que exige medidas obligatorias.

Sacando los límites del 55 % del PIB son $990 billones: Para el 61 % del PIB son $1.098 billones y el 71 % del PIB son $1.278 billones

Los límites de la deuda

En 2022, la familia se permitía gastar más: podía pasarse hasta $178.600 al mes sin entrar en crisis. En 2023, ese margen bajó a $53.200. Para 2024, solo podía pasarse $7.600. Y en 2025, ya no puede pasarse: ahora debe ahorrar $19.000 mensuales, por obligación.

La regla fiscal colombiana funcionaba igual: En el 2022: se permitía un déficit hasta $84 billones. En el 2023 hasta $25 billones. En el 2024 hasta $ 3.6 billones y en el 2025 un ahorro de $ 3.6 billones

Pero el Gobierno de Petro no está cumpliendo: en vez de ahorrar, rompió la regla fiscal y activó la cláusula de escape, que le permite seguir gastando más durante tres años.

Esa cláusula, aprobada por decreto en junio de 2025, le autoriza a no cumplir la meta de ahorro fiscal y a sostener un déficit estructural por encima del límite legal, sin sanciones, hasta el año 2027. Con esta maniobra, el gobierno podrá continuar con un gasto adicional de al menos $110 billones acumulados en ese periodo. Sin esa cláusula, tendría la obligación de reducir su déficit a menos del 1 % del PIB, lo cual implicaría un recorte de más de $25 billones anuales.

El problema no es solo que se suspenda una norma, sino que se rompe la señal de disciplina. La cláusula de escape debilita la confianza de los mercados, pone en duda la credibilidad del país ante los inversionistas, y transfiere la carga del ajuste a los próximos gobiernos y a todos los colombianos.

Los efectos

La familia no solo debe más: le prestan más caro, le congelan tarjetas, y no puede cambiar el carro, ni pagar salud, ni mandar al hijo al colegio que quiere. Cada peso se va en pagar deudas e intereses.

Colombia pierde credibilidad. Las calificadoras de riesgo ya advierten una rebaja.

Los intereses de la deuda aumentan, y el país debe pagar más solo por conseguir dinero. Y lo peor: no queda plata para salud, educación, vías o seguridad. Solo para pagar lo que ya se debe.

¿Quién manda?

El papá dice que no hay problema, que después se soluciona. Sigue comprando, sigue endeudando.

Pero los hijos ya no tienen mercado completo. Y la mamá no duerme.

Gustavo Petro prometió responsabilidad, pero ha gastado más de lo que entra.

Ha aumentado el gasto público más del 30 %, mientras los ingresos no crecen igual.

Y ahora quiere que los colombianos paguen el hueco con más impuestos.

Gastar más de lo que uno gana, en una casa o en un país, es irresponsabilidad.

Y cuando el presidente sigue endeudando al país, sin control, sin ahorro, sin plan, no es audacia social: es riesgo fiscal.

También le puede interesar: