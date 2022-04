Déficit escolar, uno de los problemas que dejó la virtualidad en la pandemia

Por: Miguel Ángel Cruz |

Según cifras del Ministerio de Educación, más del 80% de los estudiantes del país realizaron sus estudios de manera virtual durante los últimos 17 meses. Por esta razón, Colombia es uno de los países del mundo que se vio más afectado en educación durante la pandemia.

En ese contexto, María Adelaida Suárez, tutora del programa ‘El Mundo es mi Hogar’ de la ONG Save the Children Colombia, indicó que “una de las barreras que hemos presentado o que se ha visto muy visible en estos momentos en el tema de educación, es con respecto a la disminución del aprendizaje de los niños niñas y adolescentes”.

Aunque la virtualidad permitió que las clases se desarrollarán; según Unicef en un estudio internacional, en el último año escolar, el 60% de estudiantes afirmó que con la educación virtual presentaron mayores problemas para desarrollar sus procesos de formación, comparado con la presencialidad, situación que respalda el DANE Con la primera entrega de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida para 2021, que precisó que 50.9% de estudiantes consultados alertaron sobre una "educación deteriorada".

“Imagínese un niño en desarrollo, en crecimiento, un niño de 10 años que corre, que salta, que brinca, que juega, que anda en bicicleta. A ellos les hace falta esa parte, les hace falta compartir, abrazar a su amigo”, comentó Xiomara Ramírez, docente.

Por esto, actualmente la ONG Save the Children, trabaja a través del ‘El Mundo es mi Hogar’, en estrategias como los Clubes de Lectura, que buscan nivelar el aprendizaje en los estudiantes del país.

“Podamos ofrecer una sostenibilidad y hacer que los niños se queden en el sistema escolar, sigan aprendiendo, no se vayan, permanezcan en él y sigan confiando en que Save the Children Colombia y todos sus aliados están en su beneficio”, comentó María Paula Martínez, directora Save the Children Colombia.

Para niñas como María, beneficiada de las actividades de refuerzo, cuenta que estos espacios le han ayudado a mejorar sus habilidades y competencias que no había podido desarrollar por las dificultades presentadas durante la virtualidad.

“He mejorado mi lectura, me ha servido para poder escribir mejor y comprender mis lecturas”, asegura.

En la actualidad, desde la ONG Save the Children se han beneficiado con estas estrategias alrededor de 17.000 niños, niñas y adolescentes, en los departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander.