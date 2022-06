Dedicatoria a las mujeres negras: Francia Márquez, primera vicepresidenta afrocolombiana

Por: Mary Lucía Hurtado Martínez |

junio 23, 2022

Escritora afrocolombiana

Sin duda, estamos ante un hecho sin precedentes como lo es la elección de la primera mujer negra como vicepresidenta de la República de Colombia. Se trata de un punto de inflexión en la historia de las mujeres afrocolombianas, descendientes de las mayoras africanas que llegaron a este continente originariamente llamado Abya Yala, que luego sería denominado América, el Nuevo Mundo.

Por ello, he querido compartir, de mi libro Humana negritud. Poemario de Resistencia y Libertad, a modo de dedicatoria, tres poemas sobre las mujeres negras y nuestro caminar, de varios siglos ¡Por este terruño de la patria-matria colombiana, reivindicando y conquistando, cada día, nuestra humanidad!

1. Mujer africana en Abya Yala

Mujer africana

despiertas un lejano día,

en Abya Yala.

Desembarcas encadenada,

de un navío negrero en Cartagena,

iniciando así siglos de esclavitud

en el Nuevo Mundo,

que llamarían América.

Mujer africana, ruptura y puente,

sobreviviste

al horror deshumanizante

de la captura en África

y a la abominable travesía

del viaje en ese barco negrero.

Ahora eres esclava ¿lo sabes?

Ya no serás tú, una mujer africana:

Congo, Loango,

Chalá, Mina,

Arará, Popó,

Carabalí o Mandinga.

Tu cuerpo no será ya tu cuerpo,

tus hijos ya no serán tus hijos,

tu lengua no será un idioma,

tus dioses ya no serán tus dioses,

en tu existencia no tendrá lugar la vida.

Olvidarás tu lengua madre

y algún día, por primera vez

te escucharán balbucear

en otro idioma,

la deplorable palabra amo.

Ya no adorarás tus dioses

del panteón yoruba, ashanti o bantú.

Adorarás el santoral católico,

dándole nuevos significados, virtudes y funciones,

para hacer más llevadera tu existencia.

Azotarán tu cuerpo,

violentarán tu vientre

y parirás hijos e hijas

que serán mercancías

para este Nuevo Mundo.

Y resistirías,

década tras década

y siglo tras siglo,

custodiando

en lo profundo de tu ser,

la dignidad

que nunca te pudo ser arrebatada

mujer africana

en Abya Yala.

2. Negra Cimarrona

¿De qué huyes, mujer negra cimarrona?

De las cadenas en mis manos y mis pies,

de la carimba en mi piel,

de la violación y la prostitución forzada,

de la esclavitud de mis hijos perpetuada,

desde mi vientre preñado.

¿De dónde vienes, mujer negra cimarrona?

Vengo de siglos de no ser yo,

del trabajo esclavizado

de la plantación,

de la mina o del socavón

y de la casa de mi amo.

¿Que llevas contigo, mujer negra cimarrona?

Las huellas de los azotes del amo,

memorias indelebles del dolor soportado

bajo el fuego de mi espíritu libertario,

la fuerza de mi corazón y de mis brazos,

la esperanza y los anhelos cultivados.

¿Hacia dónde vas, mujer negra cimarrona?

Al palenque voy corriendo

a la tierra de la libertad conquistada,

a la familia originaria,

a formas de vida más humanas,

al rescate de la dignidad negada.

¿Quién eres hoy, mujer negra cimarrona?

Orgullosa descendiente de las mujeres africanas,

portadora de la herencia libertaria,

de las insumisas ancestras esclavizadas,

soy guardiana de los derechos, aún negados,

de la mujer negra contemporánea.

3. Lo humano, en mí

Si buscas lo humano en mí,

no lo busques

en el color negro cual la noche

de mi piel marcada

por siglos de soledad humana.

Si buscas lo humano en mí,

no lo busques

en mi rizada y quieta cabellera,

es sólo una enredadera

de mis búsquedas frustradas.

Si buscas lo humano en mí,

no lo busques

en mis caderas anchas,

sólo son puerto y cuenco

de naufragios y renaceres.

Si buscas lo humano en mí,

no lo busques

en mi historia mal contada,

solo son arreglos convenientes

que soslayan la vida humana.

Si buscas lo humano en mí,

lo encontrarás

en el origen de nuestra raza humana,

en el caminar erguido por esta tierra,

sembrando continentes de vida y de esperanza.

Si buscas lo humano en mí,

lo encontrarás:

¡En la vida amamantada, cuidada y celebrada!

¡En la libertad enarbolada y conquistada!

¡En la igualdad siempre demandada!

Si buscas lo humano en mí,

encontrarás

¡Humanidad en mí!