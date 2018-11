“Me declaré impedido en el caso Odebrecht”: ¿verdad a medias del fiscal Martínez?

Con un comunicado de seis puntos el fiscal Néstor Humberto Martínez respondió a los señalamientos en su contra después de que Noticias Uno revelara una conversación entre Martínez, quien entonces ejercía como abogado particular, y Jorge Enrique Pizano, quien era el controller —nombrado por el Grupo Aval— que monitoreó la información contable y financiera de la Ruta del Sol II, y falleció la semana pasada. En su respuesta, el Fiscal aseguró en el quinto punto que “el suscrito no ha actuado como fiscal en la investigación de Odebrecht. Por el contrario, me declaré impedido en la oportunidad debida y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia”, una afirmación que es por decir lo menos, una verdad a medias.

En abril de 2017, efectivamente Néstor Humberto Martínez, quien había llegado al cargo de Fiscal General desde el 1 de agosto de 2016, se declaró impedido, pero no por toda la contratación de Odebrecht asociado con el grupo Aval -del cual Martinez era su abogado-, sino solo para participar como fiscal en la investigación contra las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody por la adición de la vía Ocaña-Gamarra. Martínez había asesorado a la Concesionaria Ruta del Sol, de la cual Odebrecht era el socio mayoritario, emitiendo un concepto en 2012 sobre la posibilidad y viabilidad para que la concesionaria suscribiera dicha adición, la cual terminó siendo entregada a dedo. Después de que la Corte Suprema de Justicia admitiera el impedimento, la investigación —que terminó archivada— pasó a manos de la vicefiscal María Paulina Riveros. Y aunque Martínez no tiene en sus manos directamente ningún caso, ante los señalamientos que le ha hecho el senador Jorge Enrique Robledo en repetidas ocasiones, el Fiscal ha dicho que no tenía razones para declararse impedido en el caso Odebrecht porque no era de su conocimiento directo, argumento que perdería validez tras conocerse la grabación de su conversación con Jorge Enrique Pizano, que demuestra su conocimiento de posibles actuaciones irregulares de la brasilera desde el 2015, cuando era abogado de Luis Carlos Sarmiento Angulo, socio de la Concesionaria Ruta del Sol, a través del Episol.

Comunicado del fiscal