Decisiones en el "petroverso": tabla porque bogas, tabla porque no

Por: Remberto Quintero Anaya |

julio 25, 2022

El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.

Winston Churchill.

En este interludio entre su elección y posesión como Presidente de la Republica de Colombia, Gustavo Petro ha dado atisbos de como será el inicio de su mandato en el periplo del difícil arte de gobernar un país inmerso desde los albores de su vida republicana en un estado de violencia inusitada tal como se infiere del informe final de la Comisión de la Verdad en los que se analiza en detalle los contextos de orden y violencia, continuismos y subversión que tenido la historia de Colombia.

Petro, en su fuero interno ha debido reflexionar sobre la situación actual del país y el legado que recibe del gobierno saliente, deplorable en todos los sentidos dejándole el cuncho y que, como un pesado fardo, no es a todas luces muy optimo para afrontarlo con decisiones o posturas radicales, sino con la debida sindéresis que la sabiduría y la sapiencia aconseje.

Como buen conocedor de los aconteceres de un pasado remoto y próximo se nutre de las fuentes de la historia acogiendo las consignas de aquellos prohombres que sufrieron el rigor de sus proclamas, como lo fueron el general Benjamín Herrera, para quien "la patria estaba por encima de los partidos" buscando con ello convencer a sus copartidarios que firmar el tratado de paz que puso fin a la sangrienta guerra de los mil días no era una traición a los principios del partido Liberal.

Por otra parte, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado de reconocido talante democrático y abierto al diálogo que profesó en vida, quien bajo la premisa de forjar un “acuerdo sobre lo fundamental”, en los 90, se sentó a dialogar con sectores políticos muy distantes de su orilla ideológica, como el Partido Liberal y los recién desmovilizados excombatientes del M-19, premisa que apuntaba a que todos los sectores políticos estaban buscando que Colombia tuviera un futuro mejor, en paz, con oportunidades y democracia.

Esta voluntad de crear consensos fue la que le permitió al país sacar adelante la Constitución Política de 1991, en la que participaron múltiples líderes políticos de todos los partidos del momento, y que el actual presidente hace alusión con frecuencia en sus alocuciones, impulsando la idea de forjar un “gran acuerdo nacional” en torno a su gobierno. La idea ha provocado simpatías en orillas ideológicas distantes a la izquierda que él representa. Desde el Partido de la U hasta el Partido Conservador, son varios los líderes políticos a los que les ha sonado la propuesta del nuevo jefe de Estado.

La idea de Petro es aglutinar a distintos sectores políticos para mitigar el ambiente de polarización y aclimatar a Colombia para la paz. En este orden de ideas y quizás guiado por lo pregonado en eclesiástico 10:

" El gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien su gobierno. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina; cuando el rey es sabio, el pueblo prospera.",

Encuadra su gabinete, en el cual aparecen nombres y personajes que no son de su credo ideológico, pero a quienes se les reconocen sus méritos y logros en anteriores mandatos, buscando con ello rodearse de buenos asesores con experiencia y conocimiento en cada una las esferas de gobierno que le ayuden a sacar adelante sus proyecciones, metas y objetivos a largo plazo, los que han caído bien en diversos sectores.

No obstante lo anterior, existen algunos sectores, entre propios y extraños, que no han visto con buenos ojos lo que en primera instancia se ha propuesto el Presidente de Colombia. Algunos, los de su bando, no han visto con agrado los nombramientos de algunos personajes porque no son afines a sus dogmas y sus ideas de cambio.

Los de la oposición, cerrados a la banda e irónicamente, sin entender aun que perdieron por culpa de sus malos gobiernos, solo atinan a decir que con esos nombramientos no se vislumbra ninguna clase de cambio y que a manera del gatopardismo todo sigue igual y que, de fondo, su intención también es ganar gobernabilidad, que en el Congreso le pasen proyectos de ley y debilitar a la oposición, pues entre más fuerte sea esta más difícil será para su Gobierno llevar adelante las ambiciosas reformas que propone.

Aunque siempre he tenido mis previsiones y reservas sobre el actual Presidente, soy de aquellos que siguen creyendo que si a un gobierno le va bien, sin importar su ideología, al país le va bien. Solo resta desearle que se dedique a gobernar para bien de un pais que necesita con urgencia medidas socioeconómicas y ambientales que nos permitan salir de esta encrucijada tan berraca en que nos sumergieron gobiernos sin visión y llenos de desatinos.