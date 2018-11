Decepcionados del Gobierno, los estudiantes se paran de la mesa

A pesar de que el presidente Duque se reunió con los 32 rectores de las universidades públicas para llegar a un acuerdo económico, los estudiantes decidieron seguir con el paro nacional y las protestas. Según las principales organizaciones —UNEES y ACREES—, no los tomaron en cuenta cuando los rectores y presidente negociaron. El pasado 1 de noviembre los estudiantes y profesores lograron por fin instalar una mesa de diálogo con el gobierno, encabezado por la ministra de Educación María Victoria Angulo y su vice Luis Fernando Pérez; sin embargo, la mesa duró menos de una semana después de que no llegaran a un acuerdo. Durante 12 horas estuvieron reunidos con Pérez, pero no lograron superar el primer punto de negociación: el tema de la plata. Según el Gobierno, no hay más de la que ya se acordó con los rectores, por lo que los estudiantes decidieron suspender la mesa y continuar con las marchas. Con esta carta, las organizaciones por unanimidad hicieron el anuncio que mantiene el paro y tiene las universidades en vilo por el semestre académico que podría ser suspendido si no se llega a un acuerdo en los próximos días.

