"Deberías ser más explícita... sobre nuestra integración": le dice el Cura Hoyos a Nany Pardo

El cura Bernardo Hoyos armó su fortín político en el popular barrio Rebolo de Barranquilla. Allá está su casa, El Rincón Latino, un centro cultural desde donde el cura, exalcalde de la ciudad, sigue haciendo sus movidas políticas, esta vez a favor del Pacto Histórico y Gustavo Petro.

Pero su última apuesta no salió bien. Hoyos le dio su respaldo al penalista Miguel Ángel del Río para encabezar la lista del Pacto Histórico a la Cámara por el Atlántico. El abogado había sido elegido con la bendición del cura y una asamblea del movimiento. Sin embargo, vinieron las protestas encabezadas por el presentador Agmeth Escaf, quien entró al Pacto Histórico por varias vías, entre ellas la de su exesposa María Antonia Pardo, hoy exjefe de comunicaciones de Petro. Escaf no estuvo de acuerdo con la decisión y peleó el renglón hasta que desde Bogotá dieron la orden de ponerlo a él en el primer puesto.

No hay nada que hacer, no se respetó la decisión del Atlántico y ya se inscribió la lista, perdemos los alternativos del departamento la posibilidad de tener una curul en la Cámara, hace 20 años no la tenemos, tocará esperar otros 4 años #PetroPresidente2022 @petrogustavo pic.twitter.com/fo8TLk8lDI

— Bernardo Hoyos (@Bernardohoyosm) December 13, 2021