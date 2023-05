¿De verdad, Colombia "potencia mundial de la vida"?

Por: Rodrigo Beltrán |

mayo 24, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los gobiernos hacen esfuerzos para crear y promocionar el país ante la vitrina mundial, recordemos ese anhelo de la marca país, a través de frases como: “Colombia es Pasión”, “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, “La respuesta es Colombia” y otros eslóganes que con una inversión millonaria, busca mediante una estrategia de comunicación masiva y agresiva, cautivar el sector turístico, el mercado internacional y lavar la imagen negativa que de nuestro país se pueda tener ante el mundo.

El gobierno de Gustavo Petro, ahora trae otro y ha lanzado de manera oficial y hace pocas horas, “Colombia potencia mundial de la vida” lástima que en éste no se mantuviera el eslogan anterior, muy seguramente el gobierno que venga en el próximo periodo creará, a la vez, otra campaña con título diferente, modificaciones que traen como consecuencia la poca coherencia en el tiempo, sostenibilidad a medias, poca o nula estabilidad de imagen y esa platica se pierde, resultan siendo un distractor y fracaso, a pesar de las buenas voluntades y el esfuerzo creativo. Para este gobierno, la estrategia incluye desde el cambio de colores de los ministerios, uniforme para funcionarios con distintivos según el trabajo y mucho más.

-Publicidad.-

¿Colombia potencia mundial de la vida? cuando las cifras oficiales hablan de incremento, en gran porcentaje, de la violencia familiar y social. ¿Colombia potencia mundial de la vida? cuando el respeto por la vida se ha perdido y por ejemplo el feminicidio crece día a día y la inseguridad en las ciudades alcanza índices récords. ¿Colombia potencia mundial de la vida? cuando es uno de los países más desiguales del mundo. ¿Colombia potencia mundial de la vida? cuando hace pocos días el Departamento de Estado de los Estados Unidos, recomienda y alerta sobre los viajes a nuestro país, el llamado incluye afirmaciones como: los delitos violentos están generalizados.

Pero todo esto, hace parte del estilo y la forma de comunicar del gobierno de turno. Hay países que guardan un esquema único y no lo modifican, es el caso de los Estados Unidos (a excepción de Donald Trump, que fue muy particular con el desgaste de Twitter) con un portavoz a la cabeza que responde en conferencia de prensa lo que el gobierno piensa y decide frente a la actualidad y el mundo y que compromete a su nación.

Publicidad.

La comunicación integral del gobierno Petro, desde un comienzo, manifestó ciertas fisuras que no se pueden perdonar y el cual constituyen un peligro para ese link que debe tener siempre el jefe de Estado con su pueblo, con su ciudadanía, simplemente al inicio podemos observar que tanto ministros de estado, como el mismo presidente se contradecían públicamente, cosa que es imperdonable en un estado de gobierno a nivel de comunicaciones y que trae consecuencias nefastas de inseguridad colectiva, falta de credibilidad, incertidumbre en sus ciudadanos, en el país, y eso es, digamos, estos problemas que se presentaron con el gobierno de Petro al comienzo pareciera que poco a poco fueran desapareciendo, pero no, continuó esta situación de una comunicación sin portavoz oficial en el gobierno, cosa que, considero, es clave para poder manifestar con carácter y personalidad la situación y la oposición que tiene su gobierno frente a las situaciones dinámicas del quehacer en Colombia día a día.

¿Por qué digo que fue peor? porque el Twitter del presidente Petro se ha convertido en el canal oficial de comunicación hacia afuera a nivel de información, y lo que ha hecho es utilizarlo como medio de divulgación del gobierno, que para muchos no es el canal más adecuado, no significa lo que el pueblo quiere, lo que la ciudadanía espera como respuesta, pues no todos son usuarios de esa red social, pero sí trae como consecuencia debilidades de encuentros, confrontaciones, polémicas y polarización en sus contenidos con diferentes sectores de la vida nacional.

Considero que ya es hora de que se defina un modelo, un protocolo, una intención, un mensaje, un estilo de comunicación del presidente Petro frente al país, sobre todo cuando están sucediendo cosas tan importantes como el proceso de paz, las reformas que se están adelantando en el Congreso y la situación de orden público a nivel general. Es necesario que exista ese lineamiento, que los periodistas y los comunicadores entendamos que existe una forma de acceder a la noticia de gobierno, no a través necesariamente de un Twitter, ni a de lo que dice un ministro, sino que hay en Casa de Nariño una forma de hacerlo mediante comunicados oficiales, recursos y herramientas eficaces en comunicación.

Lo que llaman “el balconazo” o el estilo del gobierno de Petro donde a través de esta forma de asomarse a la ventana durante más de una hora, el caso de su última intervención lo ha tomado como un patrón para comunicar, y, sobre todo, a pesar de ser muy vehemente con su forma de pensar, en sus discurso y retórica, no ha dado los resultados que se esperaban.

La gente ve en ese “balconazo”: primero que el formato está mal realizado, pues tanto tiempo frente a un balcón no se soporta el colombiano, el ciudadano de a pie, a no ser que esté obligado, o que tenga que hacerlo por algún motivo, pero conscientemente no lo hace. Segundo, lo del balcón ha sido un discurso extenso, lleno de historia, es como estar escuchando a un profesor en una clase hablando de las anécdotas de la vida, hablando de las situaciones del ayer del siglo pasado, por no compararlo con otros líderes cercanos a nuestro país.

Es un formato anquilosado, anticuado, no moderno, que va contra la dinámica actual de las comunicaciones y para eso existen otras herramientas que podrían ser mucho más eficaces para lograr los objetivos que pretende. Petro, empieza su discurso como si fuera a dictar una clase o una cátedra, lo que provoca que la gente comience a aislarse y ahí se presenta la ruptura de la comunicación, al ensuciarse la intensión del mensaje.

En síntesis, no ha sido el esquema ideal, la vitrina desde el balcón. El ciudadano espera respuestas y alternativas a su problemática del día a día: el problema de la falta de oportunidades en la educación, el problema de la salud en zonas rurales, la inseguridad en las calles en las ciudades principales. Aquí no hay balcón que valga en esa comunicación.

A pesar de que la realidad sea otra, ojalá que, “Colombia potencia mundial de la vida” logre tapar el sol con las manos, un sol que por esta época anda de tormenta en tormenta.