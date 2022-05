A cuatro días de elecciones, en el gobierno pasan cosas inimaginables y se dicen otras tan absurdas que es como para no creer.

Quedan pocos días para la próxima cita inaplazable con la democracia y en este país, pasan y se dicen cosas de Ripley, como para no creer.

El presidente Duque está feliz recorriendo el mundo, viendo dónde le condecoran o dónde le otorgan un honoris causa mientras Colombia se incendia. Sale a hablar de paz y de medio ambiente, y de sus supuestos excelentes resultados económicos. La realidad es que por la paz no ha hecho mucho y en cuanto a las políticas medioambientales dio instrucciones al partido de gobierno de enredar en su paso por el Congreso lo necesario, para aprobar el Acuerdo de Escazú.

La señora Marta Lucía Ramírez, también de viaje incomodándose cuando una colombiana le increpa en Uruguay por su supuesta relación comercial con Memo Fantasma. Llegó a hablar duro. Dijo que aquí todo es perfecto y que las elecciones no están en riesgo pues ad portas del 29 de mayo, Gustavo Petro, el candidato más opcionado para ocupar la Casa de Nariño según las encuestas, desde Barranquilla denunció la probabilidad de un golpe de estado. Andrés Pastrana invitó a Petro a su casa para conversar sobre el asunto. Petro aclaró, que fue Pastrana quien le proporcionó esa información.

Seguramente Marta Lucia tiene razón y no existe peligro de un golpe de estado… aunque, obviamente, les gustaría más entregar el poder a su candidato Federico, pero la que si no da garantías es la Registraduría. Mencionó que ya tenían un contrato para supervisar y garantizar el conteo, y que iban a suscribir otro con una firma internacional; sin embargo, no es legal firmar dos contratos con el mismo objeto y ninguna firma seria podría implementar un software a cuatro días de las votaciones. Es entonces cuando el presidente trina desde la tranquilidad en Suiza que es una orden adelantar ese segundo contrato. ¿Es posible lograr una descoordinación mayor? Es allí donde empieza a crecer el malestar por falta absoluta de garantías.

A pesar de estar prohibida la participación en política, sobre todo por parte de las fuerzas armadas, el general Zapateiro interviene en ella y su comandante en jefe Iván Duque también lo hace, pero al único a quien suspende la Procuradora es al alcalde de Medellín. La ley debería ser para todos, a pesar de que el alcalde sea el único que les resulte incómodo. Después de casi cuatro años de gobernar este país, y de cacaraquear cómo ha crecido la economía, destacados columnistas le han explicado a Colombia que el crecimiento del PIB no representa un mejor estar para los colombianos. Es clave revisar todas las cifras. Duque recibió en el 2018 el país así: desempleo: 9,4 % y lo entrega en 12,1 %; pobreza 35,2 % y lo entrega en 39,3 %; desigualdad Gini de O.508 y lo entrega en O.523; deuda pública de $516 billones y lo entrega en $750 billones; déficit de 23 billones y entrega en $82 billones…no les parece que es de Ripley que salga a decir en un programa de televisión inglés y sin titubear, que si en Colombia fuera posible la reelección, él estaría en la contienda y que resultaría re electo?

Tal vez una de las felicidades mayores de que se acerca el 7 de agosto es que terminará esta horrible noche y veremos regresar a sus casas a tanto funcionario mediocre que en nada ha contribuido para nuestro progreso.