De regreso al monte

Se acabaron los diálogos de paz con el ELN. El presidente Duque levantó las órdenes de captura de los negociadores guerrilleros que están en La Habana y por ende la mesa de negociación. Después del carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander, que le fue atribuida a la guerrilla aunque esta todavía no lo ha reconocido, Duque estuvo en un consejo de seguridad de emergencia durante varias horas y tomó la decisión de perseguir inmediatamente a la delegación de negociadores. Aunque le agradeció a Cuba su apoyo, al mismo tiempo los amenazó de una denuncia internacional si no le entrega a los jefes guerrilleros inmediatamente, pero habrá que esperar qué pasa, porque hay unos acuerdos mínimos sobre el tratamiento a los negociadores en una situación como estas.

Estas son las mujeres y hombres de la guerrilla que tendrán que volver a la clandestinidad, y de alguna manera al monte. Ocho negociadores encabezados por Pablo Beltrán, un veterano de la guerrilla, no les queda mucho camino, porque a pesar de que negaron responsabilidad desde La Habana, hablaron por ellos mismos y no por el ELN. Además su máximo comandante Gabino, quien está desde los inicios de la guerrilla santandereana en los años 60, también estaría en Cuba. Por el momento, no hay más canal de diálogo que el que puedan ofrecer los cubanos, pero en Colombia el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos cerró toda posibilidad de mantener un canal de diálogo con el ELN.

Publicidad

Pablo Beltrán

Publicidad

Cuando apenas comenzaba la universidad, Israel Ramírez decidió unirse al ELN. Entre los albores de la insurgencia urbana y los debates estudiantiles, Israel quería ser ingeniero de petróleos, pero terminó seducido por la figura de Mao. Nacido en San Gil en un hogar cristiano y campesino, ingresó a la guerrilla en los años 70 y se mantuvo en la clandestinidad durante casi todos sus estudios en la Universidad Industrial de Santander –UIS–, aunque fue expulsado cuando estaba a punto de recibir el cartón. La persecución y las acciones de la milicia urbana a la que pertenecía lo obligaron a salir de Bucaramanga y se internó en la selva.

En el monte el guerrillero Pablo Beltrán siempre buscó la compañía en la música de Ana y Jaime, especialmente ‘Dispersos’, su canción favorita. Reconocido por ser un hombre tímido y de hablar pausado, llegó al Comando Central del ELN en 1998 en reemplazo del cura Pérez, uno de los tantos sacerdotes que tomó las armas y promovió la Teología de la liberación dentro de las tropas. Pérez fue uno de sus faros en la guerrilla.

Beltrán, ya con el poder y el liderazgo incuestionable dentro del ELN, fue uno de los cerebros de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, la central que reunió las organizaciones insurgentes en el país: FARC, EPL, M-19, ELN, Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame en 1987. Sin embargo, la unión solo duró hasta 1991, cuando las FARC y los elenos se retiraron de la coordinadora, que se desmovilizó ese mismo año.

En 2016, el Comando Central lo eligió como jefe negociador de la guerrilla con el gobierno de Juan Manuel Santos. Su rostro volvió a aparecer cuando la mesa de diálogos se hizo oficial a principios de 2017 en Quito, y posteriormente en La Habana.

Aureliano Carbonell o Pablo Tejada

Carbonell es otro de los comandantes del ELN que se puso al frente de las negociaciones de paz con el gobierno. Su nombre real es Víctor Cubides, y es considerado uno de los pensadores de la guerrilla. Fue profesor de Sociología en la Universidad Nacional, su alma máter. Incluso, fue uno de los fundadores de ese mismo departamento en la Universidad de Antioquia. Víctor, un hombre que se acercó al mismo tiempo a León Valencia, con quien fundó el movimiento A Luchar, quería andar por la misma senda que el cura Camilo Torres.

Consuelo Tapias

Su rostro se dio a conocer con las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno. Sin embargo, Consuelo Tapias, nacida en Antioquia, lleva más de treinta años de militancia activa en el ELN. Finalizando los años 80 decidió tomar un fusil porque se dio cuenta que la lucha política desde la legalidad la llevarían a la muerte. El Estado empezó a exterminar las organizaciones campesinas y políticas a las que ella pertenecía y ayudó a fundar.

Orgullosa de su trabajo ideológico, llegó a Quito en 2017 con una idea en la cabeza: “hay que feminizar la paz”, le dijo a Pacifista en una entrevista. Y es que Tapias reconoció que, aunque considera que el rol de la mujer dentro de las filas guerrilleras es igual de importante al de los hombres, nunca se preocuparon por desarrollar una política de genero al interior de la tropa.

Consuelo Tapias también fue el cerebro detrás del proyecto comunicacional de las emisoras guerrilleras Patria Libre.

Alirio Sepúlveda

Juan De Dios Lisarazo, su verdadero nombre, llegó a la mesa de negociación como el representante de la línea dura del ELN. Aunque se sabe que el Frente de Guerra Oriental, y más específicamente el frente Domingo Laín, del que es comandante Pablito, uno de los integrantes del Comando Central (COCE), nunca ha sido amigo de la paz, tampoco han controvertido las decisiones de la guerrilla sobre los acuerdos, y siempre, de dientes para afuera, los apoyaron.

Al igual que su comandante Pablito, Juan de Dios también es de la región de Sarare, Arauca, y llegó a la guerrilla hace más de 20 años. Un hombre tosco y duro como un ladrillo, se puso al frente de las sub-mesas que se habían creado para la contrucción de paz.

Silvana Guerrero

Oriunda de Norte de Santander, Silvana Guerrero es una de las coordinadoras de la mesa de participación ciudadana, el primer punto de la agenda del que no pudieron salir en los diálogos en La Habana. Guerrero lleva más de dos décadas en el ELN, y es una de las integrantes de la dirección del Frente de Guerra Nororiental, que tiene presencia en el Catatumbo, donde la guerrilla tiene una guerra abierta con los narcos y el EPL por el control de las rutas de coca.

Desde que comenzó la mesa en Quito, Guerrero, quien es licenciada en educación básica con énfasis en educación ambiental, estuvo presente entre los delegados, y se ha mantenido a pesar de los numerosos relevos que se han hecho.

Manuel Gustavo Martínez

Su nombre se dio a conocer cuando el ELN presentó la lista de negociadores al inicio de los diálogos, cuando se anunciaron en marzo de 2016 en Caracas. Martínez, nacido en el Magdalena Medio y proveniente de una familia cristiana, arrancó su militancia en las células urbanas, pero en los años 80 se fue para el monte por la persecución de la que estaba siendo víctima.

Isabel Torres

La guerra la convirtió en una militante del ELN. Nacida en la complicada región del Catatumbo, fue desplazada por los paramilitares en dos oportunidades y asegura ser víctima de un falso positivo. Sin embargo, es muy poco lo que se sabe de Isabel Torres.

Tomás García Laviana

Es el más joven de los guerrilleros en la delegación negociadora. Tomás dice ser hijo de la violencia, y decidió vincularse al ELN para responder a la desinformación de la que asegura son víctimas todas las personas. Es el encargado de las comunicaciones de la guerrilla y de la mesa negociadora. Tomás es un fiel creyente de la comunicación, y cree que es la mejor herramienta para dar a conocer el mensaje de la guerrilla. A través de las redes sociales ha hecho un balance de su papel y el del equipo, coordinando entrevistas y comunicados para la gente.