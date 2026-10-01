- ¿De qué sirve la ONU si cada país terminó armándose y buscando salvación por su cuenta?

Texto escrito por: Thyanni Puello Osorio

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Durante décadas, la arquitectura internacional operó bajo la promesa de que la integración económica y el multilateralismo tradicional bastaban para garantizar cierta paz y previsibilidad mundial. Sin embargo, el reciente discurso de la Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha dejado al descubierto un diagnóstico ineludible: el marco geopolítico actual atraviesa un periodo de profunda ruptura, una era marcada por la fragmentación, el resurgimiento de las grandes potencias imponiendo sus condiciones y el desprecio hacia la soberanía de las naciones de menor envergadura.

La postura canadiense resulta ilustrativa del cambio de época que experimentan las potencias medianas. Ante un sistema multilateral resentido por la ineficacia de sus propios organismos de control y la erosión de las normas del derecho internacional, la consigna ya no es la simple cooperación ilimitada, sino la autonomía estratégica. Resulta revelador que una nación históricamente alineada y dependiente de sus socios tradicionales reconozca abiertamente que depender de un solo aliado ya no es viable. La diversificación hacia el Indo-Pacífico, Latinoamérica y el Golfo refleja una máxima pragmática: en un mundo multipolar e incierto, la seguridad exige multiplicar las apuestas.

Sin embargo, el elemento central de este nuevo enfoque no reside únicamente en la diversificación comercial o en la búsqueda de recursos estratégicos como los minerales críticos y las energías limpias. Se encuentra, sobre todo, en la consolidación de las "coaliciones de naciones comprometidas" (coalitions of the willing). Este modelo reemplaza la pausada búsqueda de consensos globales por la agilidad de bloques reducidos orientados a problemas concretos: desde la defensa de Ucrania hasta la seguridad en el Ártico. Aunque esta aproximación ofrece flexibilidad frente a la parálisis institucional, plantea un dilema inevitable: ¿no estamos asistiendo, por la vía de los hechos, a la sustitución definitiva del foro universal de las Naciones Unidas por un mosaico de alianzas de conveniencia?

La paradoja es evidente. Por un lado, se proclama la defensa irrestricta de la Carta de la ONU, la viabilidad de la solución de dos Estados en Oriente Medio y la urgencia de defender los derechos humanos. Por el otro, el presupuesto militar se eleva significativamente para cumplir con los estándares defensivos exigidos por los bloques de seguridad tradicionales como la OTAN. Esta dualidad entre el realismo geopolítico y el compromiso axiológico sintetiza la encrucijada contemporánea.

Persistir en la nostalgia de un orden global que ya no existe no es una opción realista. La reconfiguración del sistema internacional avanza aceleradamente, y la capacidad de las naciones para influir en él dependerá de su habilidad para adaptarse sin descuidar los principios fundamentales de la diplomacia. El verdadero reto para Canadá —y para el resto de las potencias medianas que buscan liderar este cambio— consistirá en equilibrar la firmeza del realismo estratégico con la preservación de los espacios de gobernanza global, evitando que la fragmentación del presente se convierta en la norma del futuro.

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