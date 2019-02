¿De qué sirve estudiar derecho si no consigues empleo?

Estaba recordando el momento en el que decidí estudiar derecho, inspirado por muchos amigos que estaban en dicha carrera y por un profundo deseo de aportar un granito de arena al cambio social de nuestra sociedad, creyendo que una de las formas era a través de la ley y la justicia.

Hoy que estoy a punto de terminar la carrera, me he decepcionado porque el derecho, más allá de ser un ente de cambio social, está en una profunda crisis que se refleja en la ineficacia de nuestra justicia y la corrupción de la misma. Lo digo desde la perspectiva de la problemática en que cada día se están graduando muchos abogados: algunos sin tener los conocimientos reales para ejercer la profesión y otros sin oportunidades de ejercerla por las dificultades que presenta el mercado laboral. En ese sentido, son de entender las dificultades que atravesamos muchos estudiantes derecho en un país como Colombia. No bastan las ganas y el querer hacer las cosas, siempre hay un escollo y en esta carrera, como en muchas otras, la famosa “palanca” se aplica para la diversificación del empleo.

Ahora bien, se hace injusto al mismo tiempo ver propuestas de empleo en donde no se puede competir, es que hay unas que exigen que un estudiante de primeros semestres de derecho tenga experiencia de un año (o sea, tienen que salir del colegio con la experiencia). Eso es absurdo desde cualquier punto de vista. Lo anterior sin tener en cuenta que la dificultad crece cuando estás recién graduado y te piden 2 o más años de experiencia, lo cual hace más difícil la consecución de un empleo digno. ¿Cómo adquiere uno la experiencia necesaria que se requiere como profesional en el derecho? Es por eso mismo que para muchos la carrera queda estancada y se termina aceptando cualquier empleo en cualquier área, incluso con sueldos miserables.

Se necesita un proceso de dignificación de la profesión, en el que deben estar involucrados todos los actores, tanto estudiantes de derecho como profesionales, a quienes muchas veces se les ofrecen condiciones de empleo degradantes que incluyen bajos salarios y explotación laboral. Para eso es necesario que desde el Ministerio de Educación y el Congreso se expidan leyes que permitan cerrar las universidades de garaje y dignificar la profesión. Así mismo, crear nuevas modalidades que permitan que los estudiantes de derecho desde la universidad puedan tener su primer empleo, eso con el fin no solo de adquirir la experiencia sino de poder competir con calidad en el mercado laboral.

A los estudiantes recién egresados les toca escalar peldaños aún más difíciles, porque a pesar de poder empezar en el litigio con su tarjeta profesional, no es lo mismo practicar la teoría que es vista en la universidad a entrar a la práctica real del mismo. Pues bien, el primer empleo puede ser un empalme para diversificar esa oportunidad, darse a conocer y obviamente entender cómo funciona el derecho desde la perspectiva de la práctica. Sin embargo, desafortunadamente, esas oportunidades escasean. Si bien es cierto que hay más oferta (abogados) que demanda, si quisiéramos entenderlo desde el punto de vista económico, el derecho presenta una profunda crisis de profesionales (crisis que no profundizaré) porque las personas han perdido la confianza en los abogados y así mismo se rezagan a los jóvenes sin darles verdaderas oportunidades.

El derecho y la profesión necesitan una dignificación, donde nos dejen participar a los jóvenes de las dinámicas del mercado con buenas oportunidades, creando de manera tal una confianza en los profesionales del derecho por parte de la sociedad y las empresas.

