De “mi cacharrito” a un medio de transporque que mata rápida o lentamente

Por: Andrés Gárcia

marzo 16, 2022

Al igual que pasa en todas las ciudades del mundo, los sistemas de transporte masivo han provocado incrementado del parque automotor, y los trabajos informales de transporte, como lo señala el estudio “Transporte Informal En Cali vs Sistema Integrado Mio” en el cual menciona:

“El transporte informal es una consecuencia de falta de planeación del transporte masivo. Los transportadores “piratas” están dispuestos a seguir prestando el servicio, ya que tienen una demanda de pasajeros que los prefieren por su eficiencia en tiempo de recorrido. La dinámica de la economía local y el futuro desarrollo de la ciudad hacen que cada vez se necesite un sistema de transporte más eficiente que le garantice al usuario movilidad, comodidad y seguridad”, pero un punto importante que toma este trabajo es: “La forma como se puede combatir el transporte informal es mejorando el servicio del MIO en este sector de la ciudad, la represión puede funcionar como forma paliativa a corto plazo , pero no es la solución ya que como continúa la investigación: La percepción del ciudadano es que el transporte que se presta en vehículos particulares es más eficiente que el legalmente constituido, con tiempos de recorrido más cortos”.

Pero no solo son carros particulares los que se usa en las cuidades para desplazarse, con respecto al segmento de motocicletas, existen tres variables importantes que han contribuido a un crecimiento del 233 % en los últimos diez años, llegando a más de 7 millones de unidades en 2017: Aumento en poder adquisitivo de clase media, empeño por encontrar alternativas de trabajo independiente, estrategia de las marcas para reposicionar las motos como elemento de inclusión social según lo menciona “Cifras valiosas del parque automotor colombiano que debería saber”. Lo raro de este trabajo es que no menciona que es la forma más rápida, más económicas y más peligrosa de movilizarse en las grandes ciudades.

Entonces, como lo menciona la ANDI, el parque automotor pasó de 2.414.990 vehículos en 2010 a 6.718.496 en 2021, es decir, el 60 % de los vehículos fueron adquiridos en los últimos diez años, pero lo peor de esta situación son las expectativas que tiene la ANDI el cual menciona: “El 2019 cerró con un alza del 3 % (263.320 unidades nuevas matriculadas, superando las perspectivas de 250.000 unidades). En 2020 se espera mínimo un crecimiento del 6,3 % (280.000 unidades).

Por lo tanto, nos quieren sumergir en mares de carros y motos sin ninguna posibilidad de crecer en vías y precarizando más a las personas en el acceso a los básicos: alimentos, trabajo, educación, salud y recreación.

Y quién gana con esto: “Los resultados positivos del sector se vieron reflejados también en el informe de la Supersociedades, ‘Las 1.000 empresas más grandes’, donde clasificaron 52 compañías de la industria automotriz. Con $3 billones de ingresos, Renault-Sofasa fue la compañía que lideró el ranking sectorial, ocupa el puesto 35 en el listado general. En el segundo puesto se ubicó General Motors Colmotores, con $2,8 billones de ingresos operacionales. En tercer lugar estuvo Automotores Toyota Colombia, con una facturación de $1,7 billones, seguida por Distribuidora Nissan, con $1,3 billones; y Mazda Colombia, con ventas por $1,1 billones. Tomado de: Aporte de la industria automotriz al crecimiento del sector secundario y cómo impactan las tendencias actuales en el crecimiento económico del sector. Pero no solo ese sector se ve beneficiado con esto, ya que como lo menciona La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) las cifras del sistema financiero para noviembre de 2021. En el onceavo mes del año, los bancos alcanzaron utilidades por $11,7 billones, lo que representa un crecimiento de $977.975 millones frente a octubre.

Pero con estos grandes problemas de movilidad y sumado en las ciudades la falta de oportunidades laborales, que junto a las plataformas digitales de delivery (entrega o reparto) que son actualmente otros grandes innovadores que afectan el medio ambiente y precarizan la vida de la personas, porque como se encuentra consignado en el trabajo: Rappi: ¿de la colaboración a la precarización?: el cual menciona: “Rappi, no te quedes con nuestras ganancias”, estaba escrito en pancartas durante una manifestación de rappitenderos por malas condiciones laborales y un cambio en el sistema que les muestra los pedidos y el pago que recibirán una vez estos sean completados. Rappi es una compañía con aplicativo móvil para domicilios, en general. Y, desde su creación en 2015, más de 40 paros han sido registrados en el país, en redes sociales y medios de comunicación, permitiendo ser parte de cientos de manifestaciones que realizan anualmente los domiciliarios de distintas aplicaciones en todo el mundo. Estas startups, o corporativos emergentes de gran innovación, se defienden afirmando que ellos no contratan domiciliarios, que estos no son sus empleados sino colaboradores, incluso socios, y que ellos como plataforma son solo intermediarias. Por lo tanto, no tienen responsabilidad con los domiciliarios”.

Pero qué consecuencias ha traído toda esta desorganización social:

“En el 2021 murieron en Colombia 7.270 personas en accidentes de tránsito , https://ansv.gov.co/es/observatorio/estad%C3%ADsticas/historico-victimas y lo peor es que más de la mitad de los incidentes viales con muertos o lesionados que cuentan con información de hipótesis causal, son atribuidos a la violación de las normas de tránsito y al exceso de velocidad , de acuerdo al reporte típico elaborado por la Policía en los informes de ‘accidentes’. Tomado de: Análisis multicausal de ‘Accidentes’ de tránsito en dos ciudades de Colombia. Pero los datos continua”.

Casi 3.000 lesionados durante el primer trimestre del año, según el observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Dice la misma fuente que, por usuario en la vía, el top 3 lo encabeza el usuario de moto (60,9 %), seguido del usuario de vehículo (15,1 %) y el peatón (14,5 %). Al analizar por género, el 66 % de los lesionados fueron hombres. Por rango de edad, el 56 % se concentró en la población entre los 20 a los 40 años. Si analizamos estos resultados 7.270 familias perdieron un ser amado, 3.000 un ser afectado en salud, y que en su gran mayoría están en etapa productiva, dejando ese hogar sin un ser querido y una fuente de ingreso menos o con aumentos de los gastos de salud.

Pero las consecuencias de los incrementos del parque automotor no terminan allí, ya que se conoce que por la acción de estas herramientas se produce la contaminación atmosférica, que es la presencia de contaminantes como los óxidos de nitrógeno NO y NO2, el monóxido de carbono (CO), los compuestos orgánicos volátiles, el ozono, el bióxido de azufre (SO2), las materias particuladas (MP) y el plomo en el aire que respiramos, en cantidades que pueden ser perjudiciales para la vida humana, vegetal o animal.

Y como aparece contemplado en la página web de la Organización Panamericana de la Salud (OPS):

“En todo el mundo, 4,2 millones de muertes prematuras fueron atribuibles a la contaminación del aire ambiental exterior en el 2016. Alrededor del 88 % de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios.

Varios trabajos también han demostrado que los contaminantes del aire inhalados están asociados con una reducción de la función pulmonar, además con enfermedades alérgicas y enfermedades pulmonares, como el asma, la dermatitis atópica y la rinitis alérgica. Además, el tabaquismo se considera uno de los factores más importantes en el desarrollo de enfermedades pulmonares inflamatorias crónicas, incluida la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el asma y el cáncer de pulmón. Tomado de: Indoor Air Pollution, Related Human Diseases, and Recent Trends in the Control and Improvement of Indoor Air Quality.

Pero no solo se ha evidenciado problemas pulmonares, la contaminación del aire puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón (OPS).

Por lo tanto, el otro motor de desarrollo que es la industria automotriz no nos permite llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, no brinda calidad de vida, daña nuestro aire, nuestra salud y nuestra biodiversidad, pero además en este momento estos medios de transporte (motos y carros) nos están matando rápida y lentamente, por lo una medida importante de salud pública es reducir las muertes por accidentes de tránsito y no reducir los impactos de la contaminación del aire y para esto se requiere abordar las principales fuentes de contaminación del aire, incluida la combustión incompleta de combustibles fósiles del transporte automotor, la generación de energía, las prácticas agrícolas, la quema de residuos y cultivos y el uso ineficiente de energía en la construcción, la vivienda y la industria manufacturera (OPS), algo que tampoco se menciona en las campañas políticas, porque para lograr reducir esto debe haber un desarrollo comunitario fuerte, en el cual dentro de una localidad sus pobladores tengan acceso cercano a alimentación, educación de calidad, trabajo de calidad, salud de calidad, y recreación.

Pero no hay que olvidar las grandes noticias de la ANDI y Fenalco que en enero del 2022 se matricularon 17.391 vehículos nuevos presentando un crecimiento del 21,4 % respecto a enero del 2021 destacando el buen inicio de año y sin olvidar que la organización Ardilla Lulle además de tener fábricas de bebidas, ingenios de azúcar, equipos de fútbol también cuenta con concesionarios automotrices toda una línea dirigida a los objetivos de desarrollo sostenible para el Valle del Cauca y Colombia.