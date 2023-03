De machitos, varones y verdaderos hombres

Por: Stella Ramirez G. |

marzo 24, 2023

La subjetividad humana

La construcción de la subjetividad en el ser humano es un proceso complejo que requiere determinadas condiciones para que se lleve a efecto. La más importante de ellas es que la crianza sea realizada por personas con valores, sobretodo, una madre que les inculque respeto, en este caso hacia las mujeres.

La experiencia de los "hombres" salvajes de hecho y de palabra, nos ratifica que el ser humano que pisotea la dignidad de una mujer, refleja la ausencia en su vida de una madre que le hubiera enseñado valores, respeto y muestran que, requirieron y no tuvieron en su vida la presencia de una reina madre que le enseñaran eso que se llama consideración y respeto hacia una misma de su género ante todo

Los varones que han cogido de burla y de recocha disfrazada de racismo, a la vicepresidenta Francia Márquez, reflejan en sus comentarios, la imagen de la mujer que los parió.

Una cosa es un crítica constructiva y otra muy diferente la destructiva. Y es la crítica destructiva la que están utilizando algunos "varones"

Es un hecho y siempre lo repetiré, los hombres que tratan con decencia, respeto y consideración a una mujer, están mostrando con ello, la imagen de la madre que los crió. ( Les enseñó valores)

Pero también es un hecho que los "barones" que tratan mal a una mujer porque por ejemplo: - no se sentó bien, porque movió su cabeza y de esta o otra manera, porque cansada de tanto acoso no tuvo la mejor de sus presentaciónes- se niegan a reconocer que esta mujer es un ser humano y, como humana y como todas y todos tiene sus fallas, pero estos acosadores cibernéticos no lo admiten.

Pero ni modo, esa actitud machista y cobarde esconde tras de si, la falta de una dama en la crianza de los "varones" acosadores, que tienen a una mujer como el motivo de sus burlas.

Esa actitud es una conducta aprendida tal vez de su padre que trataba así a su madre, y de esta mamá que creyó que eso (el maltrato verbal y físico) era normal, y le inculcó a sus hijos que maltratar a una mujer, con palabras ofensivas no era malo. Hoy sus hijos dan de lo que te recibieron, no tienen nada más que dar (pobres "varones")

Para finalizar: ¿Qué es ser un patán? Es una persona grosera, ruda, brusca e irrespetuosa con las mujeres. Así las cosas hoy en día es fácil identificarlos, allí están en las redes, escondiendo su frustración como hombres, tal vez sin mamá, sin hermanas y sin hijas que puedan recibir lo que él "machito" está sembrando. ¡Patanes!