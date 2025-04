De la política al té: la mujer que convirtió una infusión en una mega empresa

.Publicidad.

Cuando Indira Godoy se graduó como politóloga y terminó la especialización en Gestión Pública, repartió muchas hojas de vida. Como no conseguía empleo en lo que estudió, empezó a vender productos para el cuidado, el bienestar y la belleza a través de sus redes sociales. Pero lo que no se maginó es que mucho tiempo despés crearía su marca propia, Fitme.

Todo comenzó porque iba viento en popa vendiendo otras marcas, especialmente la de un producto disponible en el mercado al que ella recuerda como un quemador en cápsulas, sobre el que la gente y los compradores decían que servía para adelgazar.

Al respecto, otra idea muy diferente tenía el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que emitió una alerta para que el tal quemador no se comercializara ni consumiera en ninguna parte del país.

Para la politóloga Índira Godoy ese fue el acabose, pues la mayor de sus dos hijas estaba muy pequeña, tampoco entendía muy bien qué estaba pasando y hacer empresa era una asignatura que apenas estaba aprendiendo en la universidad de la vida.

En Las 2 Orillas hablamos con Índira Godoy y nos compartió su historia y sus recuerdos sobre cómo la alerta sanitaria del Invima sacudió todo. El producto más vendido entró en observación y así llegaron el miedo, la incertidumbre y la necesidad de replantear el camino.

“Es el momento”, le dijo su esposo y también su corazón en medio de esas circunstancias adversas, porque no tenía conocimientos en temas sanitarios, venía del mundo de las Ciencias Políticas, estaba frente a una realidad que no conocía, decidió cambiar el rumbo y pensar en vender su propia marca para vender té de lujo con su propia marca Fitme. “Me aferré a Dios”, dijo.

La apuesta por el té de lujo Fitme

El té fue el producto al que Índira Godoy le apostó primero para llevar adelante a Fitme, la marca de una bebida funcional, que tuviera su registro Invima como la ley manda, ayudara a perder peso y su sabor fuera muy agradable para que los consumidores no dijeran: “me tomo esto porque es saludable, pero no me gusta”.

Con esta convicción, la politóloga y CEO de Fitme S. A. S., Índira Godoy, empezó a desarrollar sus productos en 2017 y en junio de 2018 sacó al mercado su primer té, lo que para ella no fue casualidad que ocurriera en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, un detalle que menciona con orgullo y que hace parte de la identidad de la empresa.

Los números ganadores de Fitme a 2024

Después de siete años al frente y estar ejerciendo su profesión como lo había soñado, Godoy está segura de que, a la hora de emprender, “el estudio nunca sobra”. De hecho, en su rol de líder y empresaria ha tenido que estudiar mucho sobre registros sanitarios, tablas nutricionales, ingredientes y tendencias para competir con calidad y evolucionar constantemente conservando el té como el principal ingrediente.

Fitme ha construido una red de más de 500 distribuidores mayoristas en Colombia, de los cuales, el 70 % cuenta con tiendas físicas. Esta estrategia le ha permitido llegar a más consumidores sin depender de puntos de venta propios, aunque tiene muy claro que las redes sociales mueven el mercado.

Por eso, su incursión en canales digitales como Instagram ha sido clave. Hoy, la marca está cerca de alcanzar el millón de seguidores y se ha posicionado como una de las empresas más influyentes del sector de bebidas funcionales.

Figuras del entretenimiento como Lina Tejeiro, Natalia “La Segura”, Karen Sevillano, Felipe Saruma y Andrea Valdiri han hablado de sus productos, compartido sus beneficios y amplificado su mensaje. El contenido se volvió aliado, y con él, la confianza.

El portafolio de Fitme no se detiene en los tés, incluye también la línea Matcha y productos cosméticos naturales, desarrollados en alianza con un laboratorio en Bogotá. En 2024, la empresa reportó un crecimiento del 27,36 % respecto al año anterior, con más de 100.000 unidades de té vendidas.

Un paso gigante: vender tés en Estados Unidos por Amazon y en México

El éxito en Colombia abrió las puertas a nuevos mercados. Hoy, Fitme exporta sus productos a México y Estados Unidos, donde ha encontrado un público afín, interesado en la salud, el bienestar y el consumo consciente.

Este crecimiento ha generado más de 20 empleos directos y más de 300 indirectos, a través de su red de distribución. En cada paso, la empresa contribuye al desarrollo económico de las comunidades en las que está presente.

Con un enfoque claro en la calidad, la innovación y el compromiso con el bienestar del cliente, Fitme se posiciona como una de las marcas más vendidas dentro de la industria nacional.

Su historia demuestra que es posible transformar una tendencia en un negocio rentable cuando hay una visión firme, una estrategia coherente y, sobre todo, una conexión genuina con las necesidades del consumidor moderno.

Fitme es una empresa que ha sabido transformar una moda en un negocio en constante expansión. Hoy, se consolida como una de las líderes en bebidas funcionales y productos naturales, no solo en el país, sino también en el exterior.

Aunque no ha sido fácil, Índira Godoy no se amilana y por eso, aprovechando su trayectoria, desde el año pasado comenzó a vender sus tés Fitme en Estados Unidos a través de Amazon y en México directamente con distribuidoras.

Para ella este ha sido un paso gigante, que la lleva a pensar también en lo que le hubiera gustado escuchar cuando estaba empezando a hacer empresa y que hoy comparte con su millón de seguidores algunas recomendaciones útiles para los emprendedores como: tener cuidado con los laboratorios con los que van a trabajar, revisar y leer muy bien cualquier tipo de contrato antes de firmar, no escatimar en la calidad y hacer publicidad para dar a conocer un buen producto o servicio.

