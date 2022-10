De Irse de “vacas” en octubre y celebrar el día de la diversidad

Por: César Curvelo |

octubre 05, 2022

Las vacaciones estudiantiles de octubre irán del savacano 8 al lunes festivo Emiliani 17. O sea que pronto harán su entrada triunfal. De tal forma que quien tenga platica y tiempito podrá irse de vacaciones, a gozar de playa, brisa y mar. O de paseo por sitios turísticos en llanos, sabanas, bosques o selvas. O quizás de sabrosonas idas restaurantiles por áreas cercanas a donde vive.

¿Que qué es eso de «savacano»? Pues es el “vacano día de Saturno”, y lo pongo con V corta porque estoy a favor de darle absoluta prelación a la V de vaca sobre la B de burro. Te confieso que apoyo la propuesta de sacar de taquito, chanfle o chalaca a la jirafesca B larguirucha del alfabeto chapetoñol, que ya no sería el castellano puro y llano, sino otra cosa. Al respecto, puedes ver mi libro El curveñol, y leer gratis las primeras páginas.

Dura la pelea casada entre las letras de marras en los debates académicos del Instituto Caro y Cuervo, en su sección de colombianismos, los cuales a su vez forman parte de los aviayalismos (constitucionalmente soy incapaz de escribir “amaricanismos”,… perdón, quise decir “americanismos”).

Te explico. Por licencia poética-autónoma-ancestral, el nombre del continente es Aviayala. Si los conquistadores españoles que invadieron lo que hoy es Panamá hubieran tenido la amable y respetuosa deferencia de preguntarle a los gunas ─aborígenes que aún subsisten en el Tapón del Darién─ qué toponímico tenía la tierra comprendida entre los océanos Atlántico y Pacífico, habrían sido enterados, de primera mano, que el continente estaba bautizado y confirmado con el egregio nombre de Aviayala.

En cuanto a la tónica de darle ventaja vital y válida a la V corta, veamos una retahíla de palabras que es preferible escribir con la V de vecindad.

Verraco (mejor que “berraco”): persona que sobresale por su talento o destreza. Proviene del latín verres, que define tanto al cerdo padre como al acto de dar señales de enfado y enojo.

Vacano: hecho, objeto o sujeto sobresaliente o agradable.

Viringo: desnudo.

Envolatado: persona que se encuentra en una situación complicada o cosa que se encuentra extraviada.

Avispado: inteligente, ingenioso, ya que viene de avispa.

Veleño: bocadillo elaborado con dulce de guayaba, representativo del municipio de Vélez, capital de la provincia del mismo nombre, en Santander.

Volviendo al tema de las “vacas”, te reitero que se nos viene encima la semanota de receso escolar para las instituciones educativas ─excepto las universitarias y similares─, la cual irá del lunes 10 al viernes 14 de octubre.

Tal semana incluye el día 12, que durante mucho rato llevó el escueto y anodino nombre de “día de la raza”, fecha festiva desde 1914, cuando el oscurantista régimen godo (ni idea de quién sería el mandamás de turno) lo estableció obedeciendo una directriz enviada desde Chapetonia,… disculpa, del Reino de España.

Desde el año pasado, el 12 de octubre lleva el prolongado denominativo de “Día de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”, según reza la Resolución 138 del 31 de mayo de 2021, del Ministerio de Cultura.

Lo del cambio de apelativo puede tomarse como una reivindicación, puesto que lo de raza tenía cierto tinte racista, cuestión a la que Cristoforo Culomborombón y sus secuaces dieron vía libre desde que arribaron a estas tierras hambrientos de oro y sedientos de codicia.

El racismo puede ser jocoso para segregacionistas y humillante para segregados; en nuestro caso avialígenas cobrizos y afronegros. Lo de afrodescendientes no es exacto, pero está bastante aceptado. Un caucásico surafricano o egipcio también es afro…, ¿o es que «afro» no es abreviatura de africano? Ahora bien, si los negros son afrodescendientes, entonces los blancos son eurodescendientes; los amarillos, asiorientaldescendientes; los morenos de la India, indodescendientes; etc.

Qué vaina con este enrevesado embeleco de razas y descendencias.

A lo mejor no habría ningún problema si la gran mayoría fuéramos similares en cuanto a color de piel, estatura de basquetbolista, perfil griego, peso superwélter, edad juvenil, estrato socioeconómico cuatro tirando a cinco, educación superior, vigorosa salud de toro, confort de vivienda propia, etc. Digo, por decir algo, si todos fuéramos azules celestes ojos verdes como los de Avatar. O rojos como marcianos. O grises como selenitas. En estos dos últimos casos, claro, si existieran e hicieran honor al color de su apagado astro.

De puntazo final, traigo a cuento el relato En un punto lejano del infinito, del español Ángel Palomino. Es el último cuento sarcástico del libro Suspense en el cañaveral.

Palabras más, palabras menos, la trama es la siguiente: Dios decide convertir a todos los blancos en negros, cosa que en efecto hace. Por sentido común, se debía terminar el segregacionismo racial en este sentido. Pero sucede que, en vez de acabarse el racismo, la sociedad sigue dividida en “negros anteriormente blancos”, que igual se creen superiores, y los “negros de siempre”, quienes siguen segregados. Hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, y las gana un candidato “negro anteriormente blanco” que promete volver blancos solo a los que antes eran blancos.

Roberto Angleró así cantó: “(coro) Si Dios fuera negro mi compay / todo cambiaría / Fuera nuestra raza mi compay / la que mandaría”.