De hacer campeón al Junior a ser el mejor de la clase: la vida de Carmelo Valencia lejos de las canchas

Por casi 20 años, las canchas del futbol colombiano tuvieron a un killer que logró mas de 180 goles a lo largo de su carrera. Su nombre es Carmelo Valencia; y mientras estuvo dentro de los terrenos de juego siempre fue cuota goleadora de algunos de los mas grandes clubes del país. En Nacional se formó, Millonarios lo llevó al exterior, la Equidad lo volvió goleador y Junior de Barranquilla firmó su retiro, siendo campeón. Sin embargo, y con pergaminos de más en el balompié, el exjugador aun tenía un sueño por cumplir, y por eso decidió volver a estudiar.

⚽️🔙 En nuestra última visita al Pascual Guerrero, logramos vencer al América de Cali 2-0 con goles de Fredy Hinestroza y una gran anotación de Carmelo Valencia que nos dio el título de la Superliga. ¡Por el triunfo hoy! 📹: @WinSportsTV #VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/YkEnvGElRt — Junior FC (@JuniorClubSA) December 6, 2020

Y es que unas fotografías del exjugador del Junior de Barranquilla estallaron las redes sociales, al verlo con sus compañeros del colegio en una clase de química. En las fotografías, se ve a un Carmelo Valencia totalmente distinto al de las canchas, con una bata de laboratorio y sosteniendo un libro en sus brazos.



Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar, y muchos aseguraron que 'Tutunendo', como es su apodo, no solo fue un crack del futbol sino un verdadero crack de la vida. Según su propio testimonio, la decisión de volver a las aulas de clase fue difícil, ya que le daba pena por su edad. Pero después de un buen tiempo estudiando, ha aprendido a dejar la vergüenza a un lado. Incluso, en una entrevista con El Heraldo aseguró que es divertido tener compañeros tan jóvenes, que no solo lo ven como amigo, sino como un ejemplo a seguir.

