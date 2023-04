Durante la feria del empleo, la alcaldesa quedó ‘patas arriba’. Las reacciones a su caída no se hicieron esperar en la redes

.Publicidad.

El pasado lunes 17 de abril, se llevó a cabo la feria de empleo para jóvenes de 18 a 28 años de edad, en las instalaciones del Planetario de Bogotá, donde la Agencia Distrital de Empleo ofreció más de mil empleos. En dicha feria, participó la alcaldesa de la capital, Claudia López.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia López 👍 (@claudialopezcl)

-Publicidad.-

En las últimas horas, se viralizó un gracioso video de Claudia López, en el evento. Mientras se encontraba en la tarima, al parecer escuchando a los jóvenes, calló repentinamente y quedó como el dicho popular ‘patas arriba’. Evidentemente, todos corrieron a socorrerla y la ayudaron a levantar, mientras alguien que se encontraba en el público la grababa.

Ajá, ya lo tengo, el vídeo de la caída patas arriba de la alcaldesa @ClaudiaLopez, afortunadamente no le pasó nada grave, sólo fue el susto y oso. pic.twitter.com/2AktC4B0UZ — 🇨🇴MarcoCalderonS. (@marco_caldono) April 21, 2023

Publicidad.

Los comentarios apoyándola y atacándola no se hicieron esperar: “Ni susto, ni oso, más respeto con las personas. Sea cúal sea su estatus, pudo ser muy grave” o “se partió la arepa” comentaban los internautas. Aunque la alcaldesa, Claudia López, no se ha pronunciado al respecto, queda claro que no fue nada grave y que después del bochorno pudo reintegrarse sin ningún problema. Definitivamente nadie se salva de esas caídas en público y como persona reconocida, la mandataria debe estar acostumbrada a ser grabada por muchos.

|Ver también: Por poco y le desvalijan el carro: el infierno del presentador de Canal 1 después de que lo robaran