De castrochavistas, elecciones y gemas del infinito

El domingo muchos experimentamos una tusa con los resultados electorales, un guayabo parecido pero más intenso al que sentimos después de ver perder por primera vez a nuestros héroes (los vengadores) en pantalla gigante, en la última película de Marvel. Con un sinsabor parecido y sintiendo que ninguno de los candidatos que pasó a segunda vuelta me represente, me animé a hacer un análisis hipotético del caso en el que ambos ganaran.

Particularmente, tengo mis desacuerdos con Petro, siento que no es muy bueno administrando y sinceramente reconozco que no me causa tranquilidad. Literalmente, el tipo me da miedo, y no, no por el cuento del castrochavismo, sino por su autoritarismo al dirigir, al no aceptar muchas de las asesorías que incluso su equipo de trabajo le hiciera durante su administración en la capital del país; pero llevemos este cuento al plano del absurdo hipotético en el que Petro efectivamente quisiera llevarnos hacia el castrochavismo.

Colombia tiene una distribución tripartita del poder, es decir se divide en tres ramas: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. De ser presidente, Petro controlaría solo uno de los poderes del Estado, con dos en su contra, el legislativo (controlado por Uribe y su séquito) y el judicial, conformado entre otras por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia (permeada por la corrupción, pero no en todos sus estamentos). Además, aparte de que tendría medio país con los ojos encima vigilando cada paso que dé.

Si aun así Petro fuera tan osado como para intentar reformar las leyes a su antojo, todo proyecto que pasara tendría que tener el aval de los otros poderes: el legislativo que obviamente le haría contrapeso y la Corte Constitucional (la misma que en el pasado frenó a Uribe). Con eso en mente, llegar a ser como Venezuela con un régimen totalitario sería poco probable.

Sin embargo, aún hay algo de Petro que me preocupa, y es que dejando los apasionamientos de lado, hay que ser claros en algo: él traería un “frenón” económico al país, y no precisamente por implementar un modelo socialista, sino porque su figura asusta, y así como aterra a miles de colombianos que no tienen literalmente en qué caer muertos, atemoriza más a los que sí tienen; que son quienes dominan el capital, a los que no se les dificulta sacar su dinero y llevarlo a otro lado, por lo cual muchos de ellos saldrían del país, poniéndole un escaño más para cumplir su plan de gobierno. Sin plata, ¿qué va a hacer?

No obstante, esto no se trata solo de tirar piedra hacia la izquierda.

Por otra parte, Iván Duque se ha mostrado como la cara de la renovación política, una que no tiene ningún un asomo de renovación. Su eventual llegada al poder representaría el regreso de Uribe, pero de un uribismo recargado y todopoderoso.

Volviendo a la distribución del poder en Colombia, este tiene un diseño tripartito para evitar que la carga de las decisiones recaiga sobre una sola persona, lo que se llama el equilibrio de poderes o el sistema de pesos y contrapesos.

Para ponerlo en términos más actuales y entendibles para muchos, Uribe sería como nuestro Thanos criollo, en busca de las gemas del infinito, la única diferencia sería el número de ellas (3). Igual que en la película, si lograra controlarlas todas, sería amo y señor, pudiendo literalmente hacer lo que le viniera en gana con solo un tronar de sus dedos.

Pues bien, el 11 de marzo de este año, nuestro Thanos criollo logró controlar la primera (la rama legislativa): el Centro Democrático se convirtió en la primera fuerza política de Senado y Cámara, con 19 curules en el primero y 32 en la segunda. Eso quiere decir que quienes tomarán las decisiones allí serán ellos.

Ahora, suponiendo que Iván Duque llegue al poder en segunda vuelta, Uribe (no Duque) controlaría la segunda (el poder ejecutivo) y con el control de estas dos gemas, sería solo cuestión de tiempo para que alcance la tercera (el poder judicial), una gema a la que nuestro Thanos le tiene especial interés. Recordemos que en el pasado se chuzaron algunas de las cortes por intermedio del Das, además de que han sido estas las encargadas de investigar a nuestro “titán loco”, por lo cual no creo que les tenga mucho aprecio. Sin embargo, su séquito ya ha dicho en el pasado lo que intentará hacer: unificarlas, eliminando con esto los procesos que se llevan en su contra, implementando un modelo parecido al gringo, en el que los magistrados son elegidos a dedo y además son vitalicios.

Controlando, como he dicho, las tres ramas del Estado, Uribe tendría acceso a un poder ilimitado, sin nadie que le pudiera hacer frente, acomodando nuestra Constitución a su antojo y haciendo del país lo que le plazca.

Por esto último, y después de pensarlo mucho, creo que preferiría un loco de izquierda con contrapesos políticos, que un todopoderoso contra el que nadie pueda siquiera chistar; pero con la certeza casi irremediable de que el segundo resultará ganador, solo me queda desear que como en la película, en uno de esos 14 millones de realidades posibles y como sucedió en el pasado, Duque se le tuerza a su amo y así tengamos siquiera una oportunidad de seguir peleando.

