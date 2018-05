De buenos debates, sin criticas ofensivas

En medio de la contienda electoral, y a nada de las elecciones, es normal hablar de política en escenarios poco cómodos (familia, casa, trabajo, universidad). Las personas defienden sus posturas y protegen a sus candidatos como si de ellos y ellas dependiese la protección de “la verdad”.

Como “petrista” que soy y me declaro abiertamente, reconozco los errores de mi candidato y sé que es un personaje soberbio y ególatra, pero más allá de evaluarlo como persona, lo veo como un defensor ferviente de un proyecto político que recoge mis intereses, y por ende, los intereses de una sociedad entera que, por su bien, está destinada a reestructurarse. Además, es un personaje que cuenta con experiencia y que luchó, durante sus años como senador y alcalde, contra la corrupción estructural que corroe al país, así como contra la perpetración de la paramilitarismo dentro de la política.

Publicidad

Dentro de la sociedad en la que vivo los duquistas están presentes y he de decir que en más de una ocasión me he sentido ofendido debido a sus comentarios. Pocas veces me he encontrado con un duquista que sepa defender con argumentos las determinaciones de su candidato. En vez de ello, me he topado con personas enfurecidas, que dicen que los pobres son pobres porque quieren, que mi pensamiento está sesgado debido a la universidad en la que estudio, y que seguro voto por Petro porque me gusta la marihuana y quiero que todo me lo regalen.

Ante ello he tratado de recalcar, fervientemente y con argumentos, que si voto por Petro es porque:

1) Es el único candidato que propone una redistribución de la riqueza y del aparato productivo de la sociedad colombiana el cual, en este caso, es la tierra.

2) Lucha, desde su proyecto político, porque todos los colombianos tengan una igualdad frente a las oportunidades de forjarse un futuro mejor, y la esperanza de tener una buena vida no sea más algo hereditario.

3) Propone una educación gratuita, universal y de calidad, lo cual es un proyecto promotor de bienestar, que garantiza el futuro para aquellos quienes nacieron sin futuro.

Las ofensas calumniosas que he recibido por parte de aquellos quienes ven en Duque una renovación política me han hecho reflexionar sobre la manera de debatir de cierta rama de la derecha colombiana. Unos, bien informados, lo defienden porque a través de dicho ejercicio garantizan la continuidad de dinámicas económicas, políticas y sociales que favorecen, a la larga, sus propios intereses. Otros, cooptados por la ignorancia y las falacias políticas con las que se mueven sus dirigentes, votan por su verdugo y consideran populista a aquel quien les promete el cumplimiento de la carta constitucional y de sus propios derechos.

Debatir con estas personas es un ejercicio poco útil, pues la razón no es aquello que guía su elección política. Como bien se ha dicho en reiteradas ocasiones, es el miedo y la ira aquello que los guía. Su manera de ver la política sigue siendo smithiana, y ven enemigos allí donde solo hay personas con posturas disímiles.

A los petristas se nos acusa, en reiteradas ocasiones, de ser guerrilleros. La gente ve esto como una ofensa y un punto a favor de los demás candidatos. Pero olvidan que Colombia es un país con mucha historia y muchos actores dentro del escenario histórico-político. Excluir a los guerrilleros por el simple hecho de ser guerrilleros es demostrar un desconocimiento de la realidad colombiana y un sesgo político sin aparente cura. El contrapoder, ejercido desde afuera de los círculos tradicionales, es lo que ha hecho que el mundo avance en materia social. Es gracias a guerrilleros como Mandela, Mujica, o Policarpa Salavarrieta que hoy en día tenemos derechos que antes no eran imaginables. Es gracias a Petro y las personas del M-19, por ejemplo, que tenemos el derecho de tutela como derecho fundamental amparado en la constitución. Es completamente natural que ejercicio crítico nazca de las multitudes oprimidas, las cuales son las que cuestionan los órdenes sociales que se legitiman como “justos” mientras matan y roban, pero preguntémonos ¿qué es lo justo en una sociedad como la nuestra? ¿Tan diversa? ¿Tan rota? ¿Tan social y económicamente diferente?

La política es un tema difícil de abordar, pero se puede lograr dialogar a través de argumentos. Los juicios a priori son ofensivos y dañan el diálogo y en Colombia, eso es algo que está roto desde hace mucho tiempo.

Mi invitación es al respeto por el prójimo, sea este uribista, llerista, fajardista o petrista. Mi invitación es a no pelear ni alzar la voz, y ser lo suficientemente maduros para irnos cuando las dinámicas de debate se vean afectadas por personas que no saben escuchar.

Si bien tengo miedo de que nos roben las elecciones como se está demostrando que pasó el 11 de marzo, asumo las reglas de juego e intento dar un debate sano. Pero garantizar la democracia es algo que depende de todos, no solo de unos pocos. Por ello invito al lector a darle una oportunidad al diálogo, a la diferencia, y a razón, para garantizar así un país donde quepamos todos y no solo aquellos que piensan como nosotros. Es hora de crecer como “nación” y dejar pelear como niños. La validez de nuestros argumentos no va a ser mayor porque los digamos gritando.