David Murcia regresa al país y su pirámide aún se mantiene

El 28 de abril David Murcia Guzmán regresará al país. Desde el 2010, cuando fue extraditado a Estados Unidos, acusado de estafa y blanqueo de dinero, el creador de la pirámide DMG , esperaba regresar. Más de una década después del escándalo en Colombia La llamada Familia DMG que creó entre quienes veían ver multiplicar sus ahorros en DMGy que llegó a tener 200 mil integrantes, nunca se desmembró del todo a pesar de las millonaria pérdidas que alcanzaron los 300 mil millones y que mandaron a Murcia a la cárcel. Son miles los que aún creen en él, los que van a ir a esperarlo en el avión donde arribará deportado.

La fidelidad sigue intacta. Desde Villa Garzón en las entrañas del Putumayo se movilizaron decenas de personas hasta Bogotá el 5 de septiembre del 2017. Se ubicaron en el barrio Nuevo Musú para pedir por la liberación de David Murcia Guzmán el hombre, que según ellos, los iba a salvar de la pobreza. La versión en la que creen es distinta a la de las autoridades judiciales. Olvidan que se trató de una sofisticada pirámide que se llevó por delante los ahorros de miles de personas. Lo ven como la víctima de un complot al que le hicieron la zancadilla para que no alcanzara el sueño de todos: la Presidencia de la República. Los videos que aparecían en youtube en la víspera de la hecatombe económica y su detención no disimulaban ese talante y su ambición. Eran dueños de supermercados, marcas de ropa y hasta estudios de grabación.

Publicidad

Todo está consignado en su página de Facebook que tiene casi nueve mil seguidores y que tiene imágenes como esta

Publicidad.

Hay algunos entusiastas que evidentemente no tienen redes. Uno de ellos es Daniel Hernández, un agricultor de su pueblo, Villa Garzón, le compuso la canción David venció a Goliat que se transformó en el himno que corean sus seguidores en cada en las concentraciones y marchas. Esta narra todos los escollos que tuvo que superar el joven empresario para enriquecer a los más pobres presentándolo como un héroe para su gente del Putumayo. O como este corrido del grupo Mezcal de Putumayo

Poco después de que lo extraditaran a Estados Unidos Zilena Rodríguez, quien se identifica como defensores de derechos humanos, abrió una cuenta de Facebook t Liberen ya a David Murcia Guzmán. El grupo llegó a tener 1.500 fans. En él se enviaban mensaje de apoyo, cadenas de oración y hasta videos en donde se daban claves para volverse rico de la noche a la mañana. Desde el 2017 se abrió un grupo aún más grande y que al parecer tendría otro tipo de finalidad: no permitir que el negocio bajo la sigla DMG muriera.

La actividad de Familia DMG y su crecimiento lo logra incluso con herramientas digitales, permitiéndole a la gente registrarse. Una vez se completa la información, se descarga la aplicación y se entra en diálogo con el grupo de seguidores de Murcia Guzman. El tono de la invitación y la conversación permite vislumbrar que están listos para recomenzar el negocio construido sobre las captación masiva de dinero. Se dan citas en reuniones masivas y después se publican fotos de las mismas, con gente vistiendo camisetas en donde queda clara la empatía y apoyo a la figura de David Murcia Guzman. Las conversaciones no se realizan por el Messenger del grupo de Facebook o por wathsupp sino por Telegraph una aplicación que, en teoría, es más difícil de rastrear. El grupo ya tiene 2490 seguidores que se presentan como asociados a un grupo de emprendimiento para cuya vinculación no se requiere dinero.

Desde el 2017 la existencia y la actividad del grupo ha servido para mantener vivo el mito de Murcia Guzmán. La administradora del grupo, Silena Rodríguez, viajó dos veces ese al Moshannon Valley Correctional Center en Pensivannia trayendo de primera mano la fecha de la liberación de Murcio primero en marzo del 2017 y luego su aplazamiento a noviembre. De ahí la cosa se empantanó aún más para la familia DMG ya que durante casi dos años dilataron la llegada del cerebro de las pirámides.

Silena Rodríguez se ocupó de ventilar la situación en que se encontraba y la violación de derechos a que había sido sometido, aislado de su familia. A solo un mes de la salida de la cárcel, en marzo del 2017, Murcia se volvió a conectar con sus seguidores. Concedió una primera entrevista que aprovechó para advertir los riesgos que corre su vida en Colombia, mientras Silena publica videos sobre las reuniones de sus fans protestando.

Los tiempos de gloria han quedado atrás pero seguramente lo alentaran mensajes como el de una de sus seguidoras Georgina Gonzales quien le escribe: Gracias David por hacernos partícipes de situaciones privadas. Dios te bendiga, y ojalá su liberación sea pronta. Otra escribe 4 millones de personas no te olvidamos y estamos aquí. Acompañándote a no dejarte solo a seguir a tu lado como siempre hemos estado. Gracias familia DMG por representarlos, les pido que nos mantengamos unidos no dejemos que siga pasando esta injusticia.

Desde ya se empieza a organizar la bienvenida a un hombre que alguna vez soñó con ser presidente de la república.