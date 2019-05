Daniela Ospina floreció sacudiéndose el fantasma de James

A Daniela Ospina se le conoció por James Rodríguez, su expareja, y por Daniel Ospina, su hermano. Colombia vibraba por la Selección Colombia y también con la belleza que esta paisa derrochaba entre los fans. El tema era que si se hablaba de Daniela Ospina, los medios se referían a ella como “la esposa de James Rodríguez…”, e incluso cuando el matrimonio se acabó se convirtió en “la expareja/exesposa de James Rodríguez…”, fue un vínculo que no se rompió incluso cuando la relación ya lo había hecho.

Esta paisa nació en 1992 en Itagüi, Medellín, y se formó como administradora de empresas en la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano. Pero el deporte llamó a su vida desde muy temprano y se dedicó al voleibol; debutó como jugadora en el Itagüí Voleibol Club para luego jugar con el Sabaneta Voleibol Club, el Club Leca de Portugal. Hoy día juega en el equipo Volei Playa Madrid y también terminó haciendo parte de las Selecciones Antioquia y Selección Colombia de Voleibol.

En el año 2011 empezó su familia con James Rodríguez y se convirtieron en padres: llegó Salomé Rodríguez a sus vidas. James ascendió de manera definitiva en su carrera y se le abrieron las puertas al mundo de fútbol, por otro lado Daniela crecía en su vida profesional, una de sus líneas de ropa crecía y se convertía en una empresaria importante en el país mientras seguía jugando de manera profesional. No solo ha sido modelo y deportista profesional, sino que la administración de empresas se ha convertido en otra de sus formas de salir a la luz pública y darse a conocer: lanzó su marca de ropa deportiva Danfive.

Su empresa, familia, vida y lo que realmente es importante para ella está en Colombia, Medellín, es allí donde ella reside y vive junto a su hija. La relación que ella lleva con su madre es bastante especial y lo hace saber a través de sus redes sociales: su familia es el pilar principal.

Ha colaborado en talleres deportivos, al lado de Catalina Aristizábal y cada vez su carrera va más en ascenso. Ha sido modelo de marcas de ropa interior y de moda. Su relación con James Rodríguez se acabó por diferencias en su proyecto de vida, mientras él quiso irse a Alemania, ella quería seguir su vida y carrera profesional en Colombia y España. Ir intercalando. Cuestión que terminó llevando a su fin la relación. Esta joven madre no se detuvo, y aunque volvió a hacer ruido con la separación, eso no definió las razones por las que se volvería una de las mujeres más reconocidas del país por su nombre y no por sus parejas o relaciones interpersonales. Actualmente está conociéndose e intentado conectar con un hombre que ella admira, quiere cumplir sus sueños y que la acompaña a crecer como persona.

Van paso a paso, como todo en la vida de ella, pues los sueños se construyen a pocos y así, se vuelven en un gran objetivo.