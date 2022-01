Daniel Coronell estalla contra Gabriel Gilinski

.Publicidad.

La polémica desatada por Daniel Coronell y su columna Operación Manuela, en donde se señalaba a los Gilinski de usar al gobierno Duque, y a la revista Semana para quedarse con Nutresa y Sura, está al rojo vivo. La columnista de Semana, María Andrea Nieto, publicó un trino en donde señala que Daniel Coronell recibe sueldo de Sura. La periodista afirmó que el grupo Sura "Mantiene a Daniel Coronell"

Grupo Sura mantiene a Daniel Coronell. Por eso no habla de la relación de Gonzalo Pérez y sus viajes internacionales a eventos deportivos con Felipe Moncaleano, preso en Miami por sobornos. ¡¡SORPRESA! Tenía los contratos de reaseguros con Sura. Morrongos de doble moral!!! — ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) January 9, 2022

El periodista, quien llevará las riendas de la nueva Cambio, interpeló con dureza no tanto a Nieto sino a su jefe Gabriel Gilinski a quien no dudó de calificar de no tener el valor de decirle las cosas en la cara

El señor @GabrielGilinski debería tener el mínimo valor de hablar por él mismo y no poner a esta señora a vociferar sandeces. Ni me mantiene Sura, ni conozco a ningún Moncaleano. #OperacionManuela en #LosDanieles es la columna que los tiene tan alterados https://t.co/bcBEIyDwz2 https://t.co/GDHPqVLKVl — Daniel Coronell (@DCoronell) January 9, 2022

Nieto no se quedó callada y respondió exigiéndole respeto a Coronell:

RESPETE Coronell. No se altere. Pregúntele a su patrocinador Gonzalo Pérez por Felipe Moncaleano, preso en Estados Unidos por sobornos. Vaya, pregunte!! https://t.co/YFUs7FNXPx — ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) January 9, 2022

La pelea apenas comienza