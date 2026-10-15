- Cundinamarca retoma el control de Corabastos con la llegada de Fredy Gustavo Orjuela a la gerencia

Fredy Orjuela llega a dirigir la central donde se negocian hasta $30.000 millones diarios, quien cuenta con el respaldo del gobernador de Cundinamarca y su antecesor

Fredy Gustavo Orjuela llega este 15 de octubre a la gerencia de Corabastos, la central de alimentos más importante del país, y la segunda en toda América Latina. Se calcula que dentro de la central se negocian entre $20.000 y $30.000 millones de pesos al día.Estas cifras equivalen al ingreso y distribución diaria de aproximadamente 10.000 a 11.400 toneladas de alimentos transportadas en cerca de 10.000 vehículos.

Corabastos se fundó el 6 de marzo de 1970 y tenía el nombre de Promotora de la Gran Central de Abastos de Bogotá Ltda.

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A la cabeza de la plaza de mercado estaba David Martínez Carrillo, quien llegó impulsado por el bloque de votos del Gobierno Nacional (a través del Ministerio de Agricultura) y por sectores afines a las políticas agrícolas del Pacto Histórico dentro de la junta directiva de la corporación. Su designación fue respaldada por el ala nacional mientras que la administración distrital de la Alcaldía de Bogotá (encabezada por sectores cercanos a la Alianza Verde y Carlos Fernando Galán) cuestionó el proceso de su elección, convirtiendo su nombre en una ficha de contrapeso entre el Gobierno Nacional y el Distrito.

El nombre del futuro gerente, Gustavo Orjuela, fue promovido directamente por la Gobernación de Cundinamarca para retomar el control institucional y operativo de la mayorista. Es abogado de la Universidad Santo Tomás y tiene una especialización del Rosario, se le llamó a Corabastos por la junta directiva tras un proceso de selección abierto a finales de septiembre de 2026.

Corabastos al ser una entidad mixta, es decir, tiene una parte pública y otra privada. El sector privado, conformado por más de 1.300 comerciantes, posee el 52,08 %, y el sector público el restante 47,92 % entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a cargo de Indalecio Dangond Baquero (37,5 %), Gobernación de Cundinamarca hoy a la cabeza de Jorge Emilio Rey Ángel (5,15 %) y Alcaldía Mayor de Bogotá (cerca de 5,2 %) bajo la dirección de Carlos Fernando Galán

A pesar de tener un porcentaje accionario menor en comparación con el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Cundinamarca cuenta con un asiento fijo en la Junta Directiva y una alta influencia política y operativa en la central, dado que más del 40 % de los alimentos que se comercializan en Corabastos proceden de los municipios de Cundinamarca.

El abogado Orjuela pasara dirigir el lugar donde se une de forma clara la parte agrícola de Colombia con el sector urbano. En lugar además de movilizar miles de toneladas de comida se regulan los precios de la canasta familiar a gran escala, a manera de guía desde Corabastos se emite un reporte oficial con los precios del día (consultado en su Boletín de Precios de Corabastos), el cual usan los comerciantes y las autoridades para saber cuánto cuesta realmente la comida.

Gustavo Orjuela cuenta con el apoyo de la Gobernación de Cundinamarca pues ha sido colaborador del exgobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, quien militó en el partido de la U, por ejemplo, fue el secretario jurídico en la Gobernación en el periodo de 2020-2023, y fue nombrado gobernado encargado del departamento durante las ausencias de García Bustos. Orjuela no solo simpatiza con García también cuenta con el respaldo del actual gobernador, Jorge Emilio Rey.

Nicolas García y Jorge Emilio Rey se conocieron en 2006, cuando García trabajó en Zipaquirá y Rey era secretarios de Gobierno de Funza. Con el tiempo, según la prensa, García pasó a ser una persona de confianza de Jorge Rey por ejemplo, cuando Rey fue gobernador para el periodo 2016-2019, el nombró a García como su jefe de Gabinete. Con la presunta cercanía entre García y Rey, el nuevo gerente de Corabastos, Gustavo Orjuela, tendría un apoyo importante

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