¿Cúcuta, noble, leal y valerosa?

Noble, leal y valerosa es el eslogan de la ciudad de Cúcuta, una ciudad cuya zona metropolitana fue testigo de aspectos interesantes de nuestra historia, la cual hoy se encuentra olvidada por el gobierno nacional.

En efecto, ya hace parte del pasado el congreso de Cúcuta de 1821, que dispuso la creación de la Gran Colombia, en la cual los padres de la patria, encabezados por Simón Bolívar, determinaron que lo más conveniente para las naciones recién liberadas bajo su espada era su unión en una gran nación, circunstancia que fracasó tiempo después, pero que marcaría el futuro de la ciudad.

Publicidad

Es así, como Cúcuta se convirtió en zona de frontera entre dos naciones, en la cual el intercambio comercial se transformó en la fuente principal de sus recursos, los cuales han desaparecido indefinidamente con ocasión a la crisis generada por el chavismo.

Publicidad.

De esta manera, hace parte de los pasados las épocas gloriosas del comercio cucuteño, que se benefició de la llegada de ciudadanos venezolanos, que a diferencia de ahora, arribaban a los locales comerciales, para comprar toda clase de insumos que eran costosos en su país y que en Colombia eran baratos con ocasión de la diferencia cambiaria.

Hoy en día, la realidad es diferente, hoy los ciudadanos venezolanos que llegan a la ciudad huyen despavoridos de la crisis política y económica de su país y si bien algunos llegan a ganarse la vida de cualquier manera, otros han llegado a vincularse en grupos armados ilegales o bandas delincuenciales, que perturban la escasa tranquilidad del cucuteño.

Aunado a lo anterior, el desempleo, la corrupción y los homicidios se convirtieron en noticia diaria de los medios locales, sin que la administración local tome medidas que permitan disminuir los deshonrosos números de cadáveres que se encuentran en zonas aledañas a la ciudad, o los constantes hurtos de los cuales son víctimas los ciudadanos en algunos puntos estratégicos de la ciudad.

Ahora bien, el gobierno nacional colabora incondicionalmente con la oposición venezolana y ha albergado a los ciudadanos venezolanos en su territorio. Sin embargo, es necesario que se implementen políticas migratorias contundentes que eviten el tránsito de delincuentes a territorio nacional, ya que no puede ser posible que en los últimos años algunos ciudadanos venezolanos hayan usado a Cúcuta como fuente de financiamiento delictivo, en la cual roban y matan en la ciudad y se devuelven a Venezuela como Pedro por su casa.

El gobierno Duque tiene un compromiso con Cúcuta, ya que esta ciudad es territorio colombiano y no puede ser posible que al día de hoy no se hayan implementado políticas contundentes para disminuir las grandes cifras de desempleo que hay en la ciudad. Si bien la situación venezolana es lamentable y requiere de atención, el cucuteño demanda prioridad en la atención de sus asuntos, ya que no puede ser posible que ocurran eventos como el desabastecimiento de harina y combustibles, los cuales se vivieron en la ciudad en la semana anterior.

Cúcuta necesita un cambio que beneficie a sus ciudadanos, donde exista compromiso del gobierno nacional y local para solucionar los problemas descritos, pero igualmente es necesario que el cucuteño sepa elegir sus gobernantes y se asegure de que quien tome las riendas de la ciudad sea una persona honesta en la gestión de los recursos públicos con el fin de salvaguardar el interés general de su gente.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!