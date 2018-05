Cuatro pasos para aprender a argumentar

En días pasados, tanto el senador Álvaro Uribe Vélez como su candidato a la presidencia, el señor Iván Duque, se han referido sobre el oficio de los maestros colombianos, no para enaltecer su labor sino para denigrarlos. La frase en el ojo del huracán fue la que profirió el primero en Anserma (Caldas), aunque luego Iván Duque se ha limitado a reiterarla y a decir que en su gobierno no va a permitir una “universidad pública ideologizada”:

“En la universidad no les enseñan a discutir, por lo menos entiendan este mensaje: aquí los invitamos con todas las garantías, es lo que necesita el país. ¿Por qué no me dejan ir a mí a la Universidad de Caldas a una discusión? Porque les da miedo a los profesores. Lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia. Los profesores solo enseñan a gritar y retuercen el cerebro. Ojalá aparecieran unos profesores y objetivos”.

Así que en esta declaración, el senador Álvaro Uribe acude a dos falacias argumentativas: ad–baculum (apelar al bastón) que implica sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, la amenaza o el abuso de su propia posición; y la ad–hominem (contra el hombre) que consiste en atacar a la persona y nos los argumentos. Pues bien, antes que entrar en la diatriba quise ilustrar un buen esquema para enseñar argumentación. Si alguien encuentra dónde se retuerce el cerebro a los estudiantes, lo invitamos a opinar.

Paso A: Una respuesta a una pregunta creativa

Enseño a mis estudiantes que el mundo no comienza con nuestras opiniones, y que ellas deben estar fundadas. El mundo es el primer libro que debemos leer e interrogar. Esto es fascinante si decimos: algo está pasando… La argumentación es el punto de partida de un trabajo creativo, investigativo y propositivo. Alguien que solo repite las ideas de los demás sin atreverse a pensar por sí mismo se parece a un calvo que usa una peluca. Al menos, así lo decía Schopenhauer. [Aquí se ha empleado una cita de autoridad indirecta (me apoyo en ella, la cita del senador es polémica, debe ser controvertida), un entimema porque esperamos que el público saque sus propias conclusiones, y una analogía en la que se compara un calvo que usa pelo prestando con alguien incapaz de pensar por sí mismo].

Ej. Chicos, que tal si se hacemos preguntas creativas iniciando por… Algo está pasando

Sí, profe, algo está pasando con las abejas.

Sí, profe, algo está pasando con la política en el país.

Sí, profe, algo está pasando con el metro de Bogotá.

Sí, profe, algo está pasando con el medio ambiente.

Sí, profe, algo está pasando con la pobreza de la gente.

Sí, profe, algo está pasando con la gente.

Sí, profe, algo está pasando con mi mascota.

Nuestros niños y jóvenes tienen iniciativas maravillosas. En el pasado el problema nunca fue la duda sino la certeza. Así que cuando permito que los estudiantes se formulen estas preguntas creativas, no veo dónde les estamos torciendo le cerebro, por el contrario, los estamos llevando a interrogar, pero sobre todo a dudar de sus opiniones; en general, uno tiene opiniones muy pobres y sin fundamento de muchas cosas. Habrá miles de respuestas. Un estudiante en una escuela rural de la Sierra Nevada de Santa Marta me dijo una vez “Lo que pasa es que los políticos nos están robando el derecho a la educación”, otro me dijo “Lo que pasa es que estamos contaminado los ríos y destruyendo los páramos”, pero también una vez una chica universitaria comentó “Lo que pasa es que la gente no sale de pobre por pereza”. Un chico hizo un trabajo maravillosos sobre los mal llamados “falsos positivos”, yo mismo dirigí su tesis, y la respuesta fue: “Profe, yo creo que están matando a la población civil para hacerla pasar por guerrillera”.

Paso B: Datos que corroboren o reprueben nuestra respuesta inicial

Dado que la argumentación no es una opinión sin fundamento, hay que llevar al niño, al joven o incluso al adulto a otro nivel: los datos. Generalmente les pido que traigan muchos datos de fuentes diferentes para contrastarlas. Hasta aquí no hemos salido de un primer paso, contrastar nuestra opinión o primera respuesta con los datos que nos ofrece el mundo real. La idea es no caer en la especulación sino que el estudiante “debe ser” capaz de “probar” aquello sobre lo que está pensando o su pretensión de verdad. Si parte de una afirmación sin fundamento a lo único que puede llegar a es una falacia.

Paso C: La expresión de una posición frente a los datos

Generalmente los estudiantes comienzan diciendo que algo está bien o mal, que es bello o feo, beneficioso o perjudicial, pero más allá, y en la media en que se les otorga voz y participación a través de debates o de que leen más, van siendo capaces de complejizar su posición frente a los datos. Es decir, formulan posiciones cada vez más elaboradas. Aquí ya no estamos en el plano de la pretensión de verdad que nos ofrecen los datos, sino de la de veracidad. Existe una ligera distancia entre verdad y veracidad. La verdad corresponde con el mundo objetual, la veracidad es la expresión de un deseo, una visión, una posición. Hay discursos que expresados parecen veraces, pero no son verdad en cuanto no guardan una realidad con el mundo, se convierten en falsos. Esa es la diferencia entre argumentar y difamar. En la casilla de abajo transcribo algunas posiciones, las mismas pueden ir de lo más simple a lo más complejo.

Paso D: Derivar una conclusión

Finalmente, como el estudiante ha pasado por todo este proceso, argumentar lleva tiempo, y parte del desacuerdo. Toda argumentación parte de ese desacuerdo, descontento u opinión diferente. Si invito a un amigo a ir al cine, y él está de acuerdo conmigo, pues entonces no es necesario dar ninguna razón, explicación, por qué, es decir, no es necesario la argumentación ni siquiera saber qué película vamos a ver ni qué tan interesante puede llegar a ser ni nada. Es en el paso C donde empieza a configurarse una posición frente al mundo real objetivo (verdad) a la cual sumo una posición (veracidad), y de la cual soy capaz de derivar conclusiones (inferencias): éticas, políticas, jurídicas, morales, económicas, religiosas, filosóficas, esto depende de la capacidad subjetiva del sujeto para elevar su comprensión a otros planos. Es por eso que la argumentación jamás pretende enseñar certezas, solo parte de la duda.

Por favor no satanicen la duda, lo contrario es el adoctrinamiento, el dogma que hay que aprender, la alienación, la pérdida absoluta del pensamiento creativo, su reemplazo por el pensamiento repetitivo, y no queremos que nuestros estudiantes usen una peluca ¿verdad? Tal vez algunos políticos la usen. En sí, para los que le tienen miedo a la argumentación es una estructura de pensamiento en la que el sujeto es capaz de preguntar, dar respuestas, indagar datos, hacer inferencias, sacar sus propias conclusiones. La argumentación no se basa en contenidos, es decir en lo que han denominado “ideologías” (concepto mal empleado desde luego). La argumentación es la forma más brillante que poseemos los seres humanos para configurar nuestros sentidos políticos en el mundo. Aniquilar su ejercicio es caer en el borreguísimo. Yo invito al próximo ministro de educación de este país a organizar como homenaje a los maestros un simposio nacional de argumentación sobre temas puntuales de nuestra realidad: educación, salud, derechos humanos, violencia, privatización, concentración de la riqueza, pauperización de las condiciones laborales, feminicidio y cuestiones de género, discriminación y xenofobia, etc. Porque estoy convencido de que los maestros sí argumentamos, no calumniamos. Algo pasando…

En la siguiente tabla dejo varios ejemplos hasta el paso C, las conclusiones deben sacarlas ustedes:

