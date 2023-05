.Publicidad.

Esta puede ser la crisis que superó a la crisis. Los argentinos han pasado de una a otra en los últimos 80 años y se han acostumbrado al caos económico. Pero en Buenos Aires la impresión de hoy es que las cosas están a punto de empeorar. Mientras el presidente Alberto Fernández ensaya medidas de gobierno para evitar que se perfore el bolsillo de los ciudadanos, con el ojo puesto en las elecciones de octubre.

La inflación de 104,3 % en marzo – la más alta en 40 años- hace que ya nadie esté seguro de lo que cuesta nada, y el peso puede irse al piso, como en una semana a fines de abril en que perdió 13 %. En la vida diaria se sienten los efectos. Los restaurantes han decidido quitar los precios del menú porque cada día el dólar en el mercado negro cambia con rapidez. Cualquier compra cotidiana necesita un cargamento de billetes porque el de mayor denominación apenas vale 2 dólares.

Y en medio de estos nubarrones, cuatro empresas colombianas dan la pelea. Seguros Sura, con una planta de 700 empleados y 4.000 productores/asesores de seguros en todo el país está entre las primeras 20 en el listado de las 100 líderes del mercado asegurador. Gonzalo Santos Mendiola está al frente de la aseguradora, filial del Grupo Sura, desde mayo del 2006 cuando se concretó la adquisición de Royal&Sun Alliance Seguros Argentina. Las cifras de resultados hasta diciembre del 2022 muestran que el año pasado logró salir airosa del crítico entorno económico. Los activos totalizaron 2.048.082 millones de pesos argentinos frente a 1.804.305 millones del 2021. Las entidades crecieron de 12.021 millones ese año a 32.117 millones al cierre del 2022, y el patrimonio de 185.186 millones fue superior al del año anterior de 119.813 millones.

Juan Valdéz lleva 17 meses en Unicenter con unas ventas "espectaculares"

Juan Valdéz llegó a Buenos Aires en enero del año pasado. La primera tienda de la franquicia abrió en el shopping Unicenter con Sebastián Ríos, dueño de Alacen de Pizza y socio de RE. El plan era abrir 20 locales en cinco años entre Argentina y Uruguay, pero ahora los planes han cambiado. El cepo a las importaciones y la escalada del dólar blue han hecho redimensionar su plan de expansión. Pero las expectativas siguen siendo muy buenas. Las ventas son “espectaculares” y superan las de otras regiones, a punto que entre los planes de Procafecol está la instalación de una nueva tienda en Buenos Aires en Soho-Palermo, uno de los barrios bohemios, un spot trendy de la ciudad.

Rappi, el unicornio creado por Simón Borrero, avanzó el año pasado en un agresivo plan de expansiones bajo la dirección de Astrid Mirkin, sumando más de 100.000 nuevos usuarios a la plataforma que le apuesta más a la valoración. Durante este año Rappi desembarcó en Bahía Blanca, Bariloche, Corrientes, Neuquén y Paraná. Además, para robustecer su propuesta de cara a los principales puntos turísticos del país llegó con su servicio a Pinamar y amplió su cobertura en Mar del Plata, arribando también a Punta Mogotes.

En la Patagonia está Mineros SA desde el 14 de diciembre de 2018, cuando compró a Yamana Gold la mina Gualcamayo en el norte de la provincia de San Juan, por USD 30 millones, el 100 % de Minas Argentinas S. A. con miras a tratar de prolongar la vida útil los tres años restantes. En sus planes estaba llevar la producción de oro a 500.000 onzas anuales en 2025 y entrar a bolsa en Canadá, como lo había manifestado su presidente, Andrés Restrepo Isaza y como en efecto sucedió en 2021. Hoy, como estaba previsto, está reestructurando la operación incluyendo la reducción de su fuerza laboral en 30 %, debido al agotamiento natural del yacimiento que en el cuatro trimestre de 2022 redujo si producción en 20 % y la utilidad bruta en 69 %.

La factura política de esta crisis la han pagado el presidente Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que acumula también otras deudas de casos judiciales. El 28 de abril confirmó que no será candidata en las presidenciales de octubre, en un evento en el que exhortó a revisar el acuerdo con el FMI al que acusó de ser "inflacionario". "No, no, presidenta no", dijo ante más de 2.000 partidarios reunidos en un teatro de La Plata (60 km al sur de Buenos Aires) y una multitud que coreaba afuera "Cristina presidenta" y le pedía volver a postularse. Alberto Fernández, unos días antes, ya se había bajado de la reelección.

Leonel Fernandez, Cristina Kirchner y el minhacienda Sergio Massa, pagan la factura política del caos económico

El gobierno de Fernández ha intentado varias medidas para evitar que el salario de los argentinos se vuelva trizas. Precios controlados desde los primeros días de enero hasta fines de junio. Incluyendo la carne de la que los argentinos consumen en 60.000 toneladas mensuales y que hasta marzo costó 6 dólares por kilo de asado. El Banco Central elevó las tasas de interés, y en una semana de abril en dos oportunidades, la subió a 91 %, otro récord de 20 años, la segunda más alta del mundo.

La meta del ministro de Economía, Sergio Massa, es una inflación de 60 % anual, un número que no parece fácil de alcanzar y que los argentinos están acostumbrados a manejar. El promedio de la inflación anual en 80 años es de 70,3 %, tres generaciones han tenido que aprender a vivir con precios que crecen mes a mes. Y en la política los estragos de la inflación tumbapresidentes tiene un caso icónico en la renuncia de Raúl Alfonsín cuando se volvió hiperinflación de 3.079 % en 1989 y el presidente de la transición entregó el cargo 5 meses antes de que asumiera el presidente electo, Carlos Menem.

La subida de los precios tensiona la relación con los más pobres que ya son el 42 % de la población, y ningún Gobierno quiere espantar electores con planes de ajuste antipáticos. Mientras tanto, los problemas estructurales siguen ahí, ardiendo a fuego lento. El déficit fiscal va en 2,3 % del PIB y el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario a reducirlo a 1,9 %; la devaluación del peso es de 97 % en diez años.

Los analistas señalan que no es cuestión solo de arreglar el déficit fiscal, sino que debe ser un paquete que incluya el problema monetario y cambiario. De hecho, hoy Argentina tiene una decena de tipos de cambio, con valores que van desde los 224 pesos por dólar de la cotización oficial, el dólar blue de 464 y los de la soja, el vino y otras exportaciones que Massa creó para lograr que los productores vendan y lleven dólares. Sin éxito. Alberto Fernández ha ido a buscarlos a China para pagar unos USD 1.800 millones de importaciones entre abril y mayo, y acaba de terminar su visita a Lula en Brasil, quien manifestó todo su apoyo: hablará con los BRICS y su ministro Fernando Hadad le dirá al Fondo Monetario “que le quite el cuchillo del cuello”.

Argentina tiene una decena de tipos de cambio; el oficial, el dólar blue, el del turismo, la soja, el vino

Para acabar de ensombrecer el panorama, la sequía ha eliminado cualquier posibilidad de que ingrese dinero de las exportaciones agrícolas en los próximos meses, las reservas internacionales se están agotando y el peso enciende las alarmas.

Mientras tanto, el argentino de a pie trata de enfrentar la crisis como siempre lo han hecho. Convertir de inmediato su sueldo de pesos a dólares, comprándolos en las casas de cambio de Buenos Aires, muy generalizadas, pero técnicamente ilegales. O comprando criptomonedas en alguna de las doce plataformas locales. Además de ahorrar en dólares, gastan hasta el último peso antes de que la inflación les tome la delantera. Los almacenes hacen grandes descuentos para animar a los clientes a comprar antes de que los precios vuelvan a subir.

