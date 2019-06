¿Cuántos muertos más hay que poner para que el sistema de salud actúe diligentemente?

Desde hace más de un mes y por segunda vez, Droguería Alianza no entrega los medicamentos NO POS autorizados por Asmet Salud EPS.

También están afectados los prestadores de servicios en clínicas, hospitales, y de insumos y ayudas tecnológicas que sean NO POS, como cirugías, exámenes especializados o de laboratorio, ayudas técnicas (sillas de ruedas, etc).

Ellos al igual que D.A.O. han dejado de prestar estos servicios o los aplazan, esperando el pago regular de sus servicios, pago que no reciben desde enero de este año.

La EPS Asmet Salud directa responsable se justifica y culpa de esa grave omisión a la Secretaría Departamental de Salud del Cauca por el no pago de varios miles de millones que adeuda desde hace varios meses a D.A.O.

Los directos perjudicados son los usuarios del régimen subsidiado afiliados a la EPS Asmet Salud, que ven seriamente afectada su salud por esta delicada situación que se presenta con la oportuna entrega de esos medicamentos e insumos.

Como suele suceder siempre, los más afectados son los niños y adultos mayores que han salido de hospitalización, mujeres en estado de gestación y quienes requieren con urgencia y continuidad, los medicamentos NO POS para tratamientos de recuperación.

¿Por qué D.A.O. no entrega medicamentos NO POS?

La Droguería Alianza de Occidente D.A.O. confirma que a mediados de febrero se suspendió la entrega de medicamentos NO POS por la alta suma que le adeudaban este año por ese concepto.

Señaló además que les solicitaron un plazo y cupo adicional en marzo, D.A.O. aceptó y les otorgó un cupo adicional por $ 2 mil millones de pesos más, pero que a mayo no se le había pagado o abonado nada a la entrega de medicamentos NO POS a usuarios de Asmet Salud.

La deuda por pagar a D.A.O. podría estar alrededor de los 8 a 12 mil millones de pesos, motivo por lo cual tuvieron que suspender la entrega de los medicamentos NO POS a los afiliados a esta EPS, y la de otros prestadores en procedimientos y ayudas podría estar alrededor de otros 10 mil millones de pesos, según informaciones recibidas.

Esta decisión afecta a miles de usuarios subsidiados de Asmet en el Cauca y coloca en riesgo eventual a otros 400 mil más con los que en régimen subsidiado cuenta Asmet Salud en el departamento del Cauca.

¿Qué responde Asmet Salud?

Asmet Salud manifestó que por esos hechos el gerente Andrés Narváez estuvo preso en Guapi la semana pasada y que hay otras ocho órdenes de captura por el incumplimiento en desacatos a Tttelas, que obligan a los jueces a tomar las medidas cautelares.

En Asmet Salud confirman que respetan las decisiones de la justicia y las acatan, pero que les parece que son injustas porque desconocen que en el departamento del Cauca, el modelo de pago para medicamentos NO POS escogido por la Secretaría Departamental de Salud del Cauca establece que es esa entidad quien debe hacer los pagos.

¿Qué dice la Secretaría Departamental de Salud?

Contactamos sobre el tema directamente al Secretario de Salud Departamental del Cauca, médico Héctor Andrés Gil Walteros, y a la misma pregunta de manera corta y contundente solamente dijo: “Vamos a sacar un comunicado”.

No es extraña esta breve respuesta, porque en problemas personales de salud que he tenido hace más de 2 años, en más de una ocasión les he escrito o enviado mis peticiones, que no son respondidas.

¿Quién es el responsable?, ¿cuándo va a ser solucionado el asunto?

En información buscada en Popayán, encontramos el oficio número 3757 radicado el día 9 de abril de 2019 por Asmet Salud EPS a la Secretaría de Salud del Cauca.

Ese oficio firmado por el gerente de Asmet Salud Andrés Narváez fue originado por la no entrega de medicamentos NO POS en febrero a los afiliados del régimen subsidiado a Asmet, por parte de D.A.O.

En ese documento que anexamos a este informe, el señor Andrés Narváez hace referencia a la Resolución 4000-05-2015 emanada por la Gobernación del Cauca por medio de la Secretaría Departamental del Cauca.

Indica que en virtud de la Resolución 1479 de 2015 del Ministerio Nacional de Salud, el modelo que se adoptó para el departamento del Cauca en lo relacionado con el cobro de medicamentos NO POS, ahora formulados con la plataforma Mipres, debe ser cobrado para su pago a la Secretaría Departamental de Salud del Cauca.

En la copia del documento se puede evidenciar lo aquí manifestado, en los artículos tercero, cuarto quinto y de manera determinante en el artículo sexto de la resolución Resolución 4000-05-2015.

Artículo Sexto Resolución 4000-05-2015 Gobernación del Cauca.

Presentación de las solicitudes de cobro. Los prestadores de servicios de salud presentarán ante la Secretaría de Salud del Cauca, los documentos que soportan los requisitos exigidos en el siguiente artículo, así como los demás exigidos en el manual de procedimiento de verificación y control establecido por la entidad.

Con base en esa resolución e información obtenida de Asmet Salud, DAO y otros prestadores, queda claro que la responsabilidad en la afectación a miles de usuarios la no entrega regular de medicamentos NO POS, desde enero de 2019, obedece al no pago por parte de la Secretaría Departamental del Cauca, de los miles de millones adeudados a los prestadores.

¿Reunión con Supersalud?

El pasado viernes 21 de junio hubo una reunión en Popayán con el secretario de Salud Departamental del Cauca Héctor Andrés Gil Walteros, secretarios de salud de municipios del Cauca y delegados de Supersalud, pero no para tratar este problema grave que afecta a miles de usuarios subsidiados que no reciben medicamentos NO POS.

Aunque importante el tema de esa reunión acerca de un modelo de seguimiento a las EPS en el Cauca, creo que usted, amigo lector, y yo coincidimos que mucho más importante sería haber tratado y solucionado este grave problema de “paseo de la muerte”, al no entregar medicamentos NO POS.

Nos enteramos que alguien mencionó fuera de tema el grave problema que aquí estoy denunciando, pero la simple respuesta de los delegados de Supersalud es que esa deuda la debe pagar quien la corresponde, que si no la pueden pagar le corresponde hacerla a la EPS, en este caso Asmet Salud.

Así de sencillo, se tiran la pelota de un lado a otro, mientras en este paseo de la muerte muchos pacientes mueren o se deteriora su salud irremediablemente por la no entrega de los medicamentos indispensables NO POS.

¿Que afirma Asmet Salud en el oficio enviado a Secretaría de Salud Departamental del Cauca?

El gerente de Asmet Andrés Narváez afirma que los recursos de la EPS son de destinación específica y públicos, lo que los hace de protección especial y que en caso de realizar desvió de los mismos, estarían incurriendo en presuntas faltas fiscales, disciplinarias y penales.

Ese pago que corresponde a la Secretaría Departamental de Salud del Cauca no puede asumirlo la EPS por las razones expuestas y de acuerdo al modelo de pago que escogió la secretaría para los NO POS.

Indiferencia, indolencia, paseo de la muerte, negligencia

Es increíble e inaudito que en 6 meses el problema persista, aprovechándose de la impotencia, incapacidad, falta de recursos y desconocimiento que tienen los 400 mil afiliados al régimen subsidiado con Asmet Salud en el Cauca.

Gente humilde que ha tenido que resignarse a padecer en silencio la no recuperación de su salud, agravarse y a veces hasta la muerte, decepcionados en su pobreza del gobierno, del estado, de los entes de control, que parece no funcionan por negligencia u otros intereses políticos o particulares.

¿Dónde está el superintendente de Salud y su continuo discurso de mano fuerte contra los malos actores en salud, que no ha tomado las medidas urgentes necesarias en este caso?

¿Por qué la Procuraduría General de la Nación no ha hecho nada hasta el momento, como tampoco la Defensoría Nacional del Pueblo, la Presidencia de la República, la Fiscalía y los senadores y representantes del Cauca?

¿Por qué desde abril de 2019, cuando radicaron ese oficio a la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, no han dado solución ni respuesta a la EPS, como Asmet informa?

¿Cuántos muertos más hay que poner al sistema de salud para que actúen diligentemente?

