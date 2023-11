Cuánto vale un apartamento en el exclusivo conjunto donde vive Juan Pablo Raba

.Publicidad.

El reconocido actor Juan Pablo Raba, fue noticia recientemente. Esto por el lamentable robo del que fue víctima junto a sus hijos mientras caminaba en los cerros orientales. La noticia le dio la vuelta a Colombia, no solo el actor, sino también un empresario, habían sido víctimas de esta situación. Esto no solo dejó en evidencia una problemática de este sector, sino también puso a muchos a preguntarse ¿dónde vive Juan Pablo Raba? Todo parece indicar que el famoso colombiano reside en un sector exclusivo de Bogotá. Además, el apartamento de Juan Pablo Raba en Bogotá, no sería para nada económico, tendría un valor inalcanzable para muchos.

Esto es lo que puede valer el apartamento de Juan Pablo Raba

En uno de los videos publicados, el reconocido actor mencionó el lugar en el cual se encuentra en Bogotá. Se trataría del conjunto Torres de Llorente. Este conjunto podría estar ubicado en el exclusivo sector de Rosales, ya que hay más conjuntos bajo este nombre. Este es considerado uno de los barrios más costosos de la capital. Y como no, si los precios de las viviendas de allí pueden ser considerados muy elevados, a diferencia de otras parte de Bogotá. Ahora bien, respecto al apartamento en el que al parecer se encuentra Juan Pablo Raba, sería igual de exclusivo a su sector. Este apartamento tendría un área construida de 205 m2, un espacio bastante grande.

-Publicidad.-

|Le puede interesar Él sería el reemplazo del chef Chris Carpentier en MasterChef

Además, contaría con 3 habitaciones y además de esto 3 baños, este lugar sería catalogado como estrato 6. Otros de los servicios exclusivos que podría tener el apartamento de Juan Pablo Raba son sus parqueaderos. En internet se pueden encontrar algunos inmuebles en este conjunto a la venta y algunos pueden llegar a contar hasta con 4 parqueaderos. El valor de la administración del lugar supera los 2 millones de pesos, pero lo más llamativo, es su precio total. Hoy en día, uno de estos departamentos, con más de 20 años de antigüedad, está sobre los $1.800.000.000. Un precio que podría ser considerado bastante elevado para muchos.

Publicidad.

Vea también: