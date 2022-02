Cuánto se ha gastado el gobierno Duque en vacunas contra el Covid

.Publicidad.

Colombia ocupa el puesto No 13 de los países que cuentan con mayor número de personas vacunadas contra el covid-19 según el último reporte del portal Our World in Data, cuenta con un 63 % de la población con esquemas completos y un 79 % de la población con al menos una dosis, lo que nos ubica por encima de países como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, México y Rusia. Nos superan, Emiratos Árabes Unidos (99%), Portugal (95%), Cuba (93%), Chile (92%), Singapur (90%), China y España (88%).

Al país empezaron a llegar las vacunas desde el 15 de febrero de 2021, y se han recibido de las farmacéuticas: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna y Janssen. En total, con corte al 8 de febrero, de las 91.556.596 de vacunas recibidas entre compras y donaciones se habían aplicado 73.778.566 de dosis, de las cuales 32.414.33 son esquemas completos.

El año pasado Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a través de la Fiduprevisora pagó $ 1.578.501.840.000 por 40.337.190 dosis de vacunas contra el Covid-19. Al país, según las últimas cifras, habrían llegado más del doble, por lo que a grandes rasgos el gobierno de Duque ha invertido más de 3 billones en vacunas. A finales del año 2021 estas eran las adquisiciones realizadas.

Pfizer: 15 millones de dosis para 7,5 millones de personas

AstraZeneca: 9.984.000 de dosis para 4.5 millones de personas

Janssen: 9 millones de dosis para 9 millones de personas

Sinovac: 12 millones de dosis para 6.000.000 personas

Moderna: 20.8 millones de dosis para 10.4 millones de personas.

Mecanismo COVAX: 20 millones de dosis para 10 millones de personas

Por el mecanismo Covax, que es un sistema de colaboración equitativa mundial para el acceso a las vacunas, codirigida por la Alianza Gavi para las vacunas (Gavi), la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), también han llegado donaciones, como las dosis 532.350 dosis de Pfizer donadas por España que llegaron el 9 de febrero. En total, a través de Covax se han recibido 21 lotes,11 de Pfizer, 4 de AstraZeneca y 6 de Sinovac.

El gobierno de Estados Unidos donó directamente 2.500.000 de dosis de Janssen y 3.500.000 dosis de Moderna. A lo que se suman mas 2.100.000 dosis adquiridas por empresas privadas. Este año se firmó un nuevo convenio con Moderna para 10,8 millones de vacunas.