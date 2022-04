Cuando un general del Ejército viola una ley y el presidente de la República aplaude

No se trata de si Zapateiro tiene o no razón, sino de que al intervenir enjuiciando a un candidato presidencial, el general violó un mandato de la Constitución

Aquí no se está divagando sobre un asunto de estilo lexical, ni de saber si Zapateiro tiene o no tiene razón, ni de la sensibilidad, ni del valor, ni del sacrificio de las personas o si las declaraciones de Petro son fundadas o infundadas, pues no se trata justo de un intercambio de opiniones y pareceres.

Aquí solo se trata de que con la inaceptable intervención del general Zapateiro en Twitter (https://twitter.com/COMANDANTE_EJC/status/1517540071456579584) enjuiciando a un candidato presidencial, violó el artículo 127 de la Constitución que prohíbe a los servidores públicos intervenir en política electoral: https://www.constitucioncolombia.com/titulo-5/capitulo-2/articulo-127 y, además, por ser miembro de las Fuerzas Armadas, igualmente violó el artículo 219 que señala que la Fuerza Pública no es deliberante: https://www.constitucioncolombia.com/titulo-7/capitulo-7/articulo-219 Este es el tema. De ahí su gravedad.

Si tomamos en cuenta el video del representante Duvalier Sánchez: (https://twitter.com/DuvalierSanchez/status/1517663421415759877) Iván Duque no tiene por qué cuestionar la veracidad de las palabras, … ¡hacer cumplir con nuestra Constitución no es una opción!, y de acuerdo con ella, los militares deben siempre inhibirse de participar en política. ¡Punto! Aquí claramente Iván Duque tergiversa, y como carece de valor, en vez de tratar de resolver el asunto, lo escamotea saliéndose por la tangente con un 'chantaje moral'.

Así que, tan grave como la amenaza de Zapateiro a Gustavo Petro, es la complicidad de Iván Duque, que, en vez de llamar a calificar servicios al militar deliberante, neciamente lo respalda y descalifica al senador…

Al subordinar de esta manera el poder civil al poder militar, Duque no solo invierte los principios constitucionales, sino que rompe las filas de nuestras Fuerzas Armadas y hace trizas el equilibrio institucional y pone en riesgo nuestro Estado Social de Derecho al dejarlo a merced de un criterio militar: si el comandante lo estima conveniente, o si le agrada o no el próximo presidente, o si le duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda, por ejemplo.

#ConTodasNuestrasFuerzas, ante el gran deterioro institucional, los colombianos debemos cerrar filas para defender nuestras instituciones de los maltratadores que pretenden “amarla”