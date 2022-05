Cuando se piensa que tener 'talante' es pasarse por encima de la ley...

Por: German Peña Cordoba |

mayo 20, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Dicen ser demócratas, pero expresan con asiduidad: ¡Petro jamás será presidente!". Ese "jamás" pronunciado es la tácita confesión de una eventual negación de la voluntad popular que se expresará próximamente en las urnas. No existe otra explicación valida a tan radical expresión.

Dicen ser demócratas, pero espetan: "cualquiera menos Petro". El talante como precaución de estilo es básicamente la forma o la disposición de actuar en consecuencia, siendo congruente entre lo que se piensa y lo que se dice.

-Publicidad.-

Lo anterior sería la definición del talante bueno. Existe el talante negativo que igualmente es, la forma de hacer las cosas, pero de malas maneras... o hacerlas violando las reglas establecidas.

El talante antidemocrático del cual hace gala y se arroga el actual Gobierno, es evidente y cada día, a medida que avanza el proceso electoral en curso y se aproxima el día soñado, más se aprecia su verdadero talante: pelar el cobre y sacar las uñas es la constante.

Publicidad.

Ya ni siquiera lo disimulan ni se apenan; con su accionar nos conducen a la desinstitucionalización que causan sus arbitrarias medidas y sin embargo, no pasa nada... o sí pasa: cada día los queremos menos.

Sus atrabiliarias decisiones, las toman a sabiendas que le decretarán la caída a corto plazo, pero protervamente se juega con el tiempo, mientras la jugadita, respira, sus signos vitales den muestras de vida y gocen de buena salud, se seguirán haciéndose.

Las jugaditas son de perogrullo, pero se continua con ellas, hasta que la corte encargada de decretar su nulidad las tumbe, porque desde un principio se sabe que se van a caer.

La jugadita sale al campo de juego y en ese intervalo, se hace y se deshace. ¡Qué gran muestra de honestidad! ¿Pero cómo llamaríamos la anterior forma de actuar?: claramente talante corrupto

Las actuaciones, se hacen de frente y sin sonrojo, el pudor que se inventó el vestido, para dejar espacio a la imaginación, en este caso, desaparece por la magia del talante autoritario.

Todo lo realizan con un total desparpajo y desprecio por lo que se piense y lo que se diga. Se hace aupados por una prensa amangualada que lo aplaude todo y cohabita con este estado de cosas inconstitucionales que permanentemente busca la continuidad del autoritarismo en Colombia.

Lo hacen y lo seguirán haciendo, con la menor consideración por un pueblo que sufre por los abusos de un neófito inexperto, sin autonomía y guiado por poderes superiores; el, fiel, leal y obsecuente cumple la tarea de manera eficiente; al fin y al cabo, esa dignidad se la encontró sin ningún sacrificio.

Es el talante antidemocrático, con rasgos fascistas que poco se hace querer; o se hacen querer, pero de unas minorías ciegas que muchas veces quieren de manera obligada o poseen el querer de otros, que son círculo cercano, con mucha solidaridad de cuerpo, con privilegios y beneficios permanentes, que no están dispuestos a perder.

Lo suyo es la provocación como arma política, el desafío y el comportamiento osado. Pero se equivocan esta vez: el pueblo ya despertó, sus actuaciones, no las pasa por alto fácilmente, siguen acumulando rabia y deseo de demostrarlo en las urnas, existen 70.000 millones de razones para votar en contra.

¿Van a votar verracos como se hizo aquella vez, que les inocularon tanta mentira y muchos votaron ingenuamente en contra de la paz? No. Hoy la figurita estará en contra y se votará no verracos, sino, felices y dichosos en la búsqueda de una paz integral.

Y para finalizar:

El talante autoritario de un débil subpresidente, con una popularidad por el piso, se ha dejado ver en la deslegitimización de la protesta social. Su respuesta fue autoritaria y represiva con ocasión de la protesta. Su apoyo se dejó ver cuando se disfrazó de policía.

En este desgobierno la protesta no es tolerada y hacen todos los esfuerzos por penalizarla. Se redujo todo a la palabra "vándalos" y no se le hizo la adecuada lectura, a lo que origino el estallido social del 28 de abril del 2021. Sus peticiones no se escucharon, no se les dio solución y hoy es la columna vertebral del descontento. ¡Talante autoritario!

Adenda: el personaje "El beringo" está pegando en Cali. En barrios y sitios emblemáticos de la Ciudad, Fernando "El Tuto" Giraldo, lleva un mensaje efectivo de inconformidad e invita a votar por la formula Gustavo Petro y Francia Márquez.