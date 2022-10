Cuando quiera leer un buen libro: lo escribo

Por: Manuel Tiberio Bermúdez |

octubre 18, 2022

Estuve dando una vuelta por las carpas de La Feria Internacional del Libro de Cali 2022.

Poca gente, mucho libro. Precios sin arrimadero, bueno, al menos para mi presupuesto para que nadie me lance improperios y me haga una perorata sobre el valor de la creatividad de quien escribe. ¡Muchos libros!, parecería que el lema no es: "Leer es nuestra alegría" sino escribir es nuestra alegría.

Pero claro, en medio de esa cantidad de títulos que nos gritan su llamado para ser adquiridos, están los escritores con trayectoria; aquellos que un día descubríamos y seguimos leyendo como fieles partidarios de sus propuestas.

Y eso de escribir está bien... muchas son las personas que no dejan de soñar con cumplir con lo que dijo Martí sobre los objetivos que todo ser humano debería cumplir durante su vida: sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo.

Hay quienes prefieren escribir el libro y argumentan que con esa decisión cubren dos de las premisas ya que un libro es como parir un hijo, señalan con los ojos entrecerrados

La ventaja es que ahora hay cantidad de editoriales para todos los que se animan a publicar: hay sitios de autopublicación, blogs, páginas web, en fin, cualquier pensamiento que cruce por nuestro cacumen puede ser dejado para la posteridad, en físico o virtual, y para los más arriesgados, siempre queda el recurso de la editorial "mi bolsillo".

Ahora usted puede escoger cómo, dónde y cuántos ejemplares de su libro quiere publicar según sea el optimismo que tenga respecto al producto que salió de su magín ya que las casas editoras abundan para que nadie se quede sin dejar su legado literario y para mostrar esa historia maravillosa que había estado guardando hace mucho tiempo.

Y si aun se siente como flojo para lanzarse a mostrar su creación puede apuntarse a unos de los cientos de cursos que ofrece la web: los hay gratis; de pago; intensivos; cortos, más corticos; en su país, en el exterior; los hay virtuales, presenciales, mixtos, por correo, pero todos, eso sí, garantizan que saldrás airoso de esa experiencia y se debe alistar porque el éxito como escritor le aguarda.

Algunas de las ofertas señalan: Con nuestro curso aprenderá a conocer las técnicas básicas de la novela como género literario. Escribir los primeros capítulos.

Comprender, a través de la práctica, los aspectos que dan forma la novela. Aportar técnicas que amplíen los horizontes creativos.

Desarrollar la habilidad para detectar imprecisiones de nuestro propio texto y buscar los recursos adecuados para mejorarlo”.

Y ofrecen: “Todo aquel que desee escribir una novela puede hacerlo, y para lograrlo solamente será necesario conocer una serie de técnicas, consejos y recomendaciones que pueden ser de una gran ayuda para poder contar esa historia que tanto tiempo te lleva rondando en la cabeza”.

“Lo más difícil a la hora de escribir una novela es comenzar a escribir, comenzar a redactar las primeras palabras, ya que son posiblemente las que más miedo son capaces de dar”.

“Escribir es toda una aventura, es una experiencia que puede sacar lo mejor de nosotros mismos, es precisamente por este motivo que llevar a cabo curso gratis para aprender a escribir novelas se presenta como una gran solución para perder tus miedos y comenzar a adentrarte poco a poco en el mundo de la escritura”.

“No pierdas la ocasión de ver tu novela salir a la luz por no saber cómo empezar a escribir”.

Lo cierto es que me sentí abrumando con tanto título que vi en la Feria del Libro; me dio angustia pensar que ya ni con otra vida que me de la vida me alcanzaría para leer lo que quiero y tomé una decisión: me apunté al curso gratuito para aprender a escribir novelas, pues se me vino a la mente la frase de Pedro Juan Herrera, un hombre de mi pueblo, Caicedonia, casi un filósofo, buena vida y buen tomador de aguardiente, que decía: cuando quiera leer un buen libro: lo escribo…