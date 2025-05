Cuando Pepe Mujica se despidió de la vida y la política, grande y generoso

.Publicidad.

Pepe Mujica falleció a sus 89 años tras complicaciones de salud a causa del cáncer con el que luchó durante más de un año. El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del líder político latinoamericano que alcanzó a despedirse en un conmovedor discurso que dio en octubre de 2024 donde recordó sus años, compañeros de lucha y al Frente Amplio que fundó y acompaño dese su austera cabaña de Montevideo.

Ese día con la voz firme como siempre, pero con un cuerpo quebrantado por su último gran combate contra un cáncer de esófago, que él sabía terminal, Pepe Mujica apareció junto a su esposa Lucía Topolansky, luchadora como él contra la dictadura de Juan María Bordaberry en los 70 de Montevideo.

“Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve”, dijo como preámbulo a sus conmovedoras palabras que no solos sacudieron emocionalmente al auditorio sino que aprovechó para darle un último impulso político, en el cierre de campaña, al candidato del Frente Amplio, el partido fundado por él y Lucia, quien lo ha acompañado desde los años de la cárcel donde sobrevivió incomunicado 12 años, lo llevó a la Presidencia en 2010 y a los dos a ocupar escaños en el congreso de Uruguay.

La despedida de Pepe Mujica fue grande y generosa, como todo en su vida: “Cuando mis brazos se vayan habrá miles de brazos sustituyendo la lucha”.

Justamente, fue el Frente Amplio el que lo hizo salir de su austera cabaña en las afueras de Montevideo que no abandonó ni siquiera cuando estuvo en la presidencia. Con los jóvenes y las nuevas generaciones en mente dio la última batalla, y ganó con su candidato Yamandú Orsi y derrotó a Álvaro Delgado.

Fueron sus últimas palabras, en las que recordó cuando eran un puñado de luchadores contra la dictadura. José Alberto Mujica Cordano, expresidente de Uruguay, tenía 89 años. Había sido diagnosticado en 2024 con cáncer de esófago, que había hecho metástasis en el hígado. Desde antes de su muerte ya era el símbolo de la izquierda latinoamericana, pero también el símbolo del político austero, comprometido con sus fieles seguidores, que eran muchos. Y no solo de la izquierda.

Sus frases emblemáticas recorren todas las redes sociales hoy, y desde tiempo atrás. “Ay de aquellos que se creen que el poder está arriba y no se dan cuenta de que el poder está en el corazón de las grandes masas”, es una de ellas. A Colombia le dijo: “Colombia es un laboratorio de la historia, no lo hagamos fracasar”

Al final solo pidió el desando del guerrero. “Lo que pido es que me dejen tranquilo, Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. El guerrero tiene derecho a su descanso”, dijo en enero, cuando habló con el semanario Búsqueda