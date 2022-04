Cuando Marbelle no despreciaba a Francia: en su audición a Factor X

Francia Márquez vuelve a darle una lección de humildad a Marbelle. En su cuenta de twitter publicó un hilo en el que le pregunta a la reina de la tecnocarrilera el porqué de su odio contra ella.

Querida @Marbelle30 no entiendo como me odias sin conocerme, como desconfías de mi si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad.

Déjame decirte que al contrario, yo desde adolecerte te he admirado. https://t.co/X9K4kfDfY1

— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) April 2, 2022